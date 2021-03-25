台積受難、MIH起飛 買誰？

【撰文／莊正賢】

英特爾宣布投資5700億新建晶片廠拚先進製程，此舉直接挑戰台積電的龍頭地位，台積電遭受利空襲擊股價跳空跌破季線，短線上技術面已經破壞，反倒鴻海是今年漲最多的權值股，MIH聯盟帶給台灣電動車無限的想像空間，而資金重台積電撤出，轉進中小型股，每天都多達30～50家公司漲停，所以研判今年股數受到台積電而壓抑，但個股會活蹦亂跳，而鴻海的MIH聯盟3/25登場將推升電動車、車電、汽車零組件的熱度，將會成為Q2主流股之一。

為升獲電動校車訂單進入收割期

鴻海的MIH聯盟成員許多都是飆股，包括乙盛-KY(5243)、廣宇(2328)、英濟(3294)、毅嘉(2402)等等，股價都出現大漲，但車電股的指標，市場最重視同致(3552)以及為升(2231)，同致今年拿到特斯拉的訂單，Q1開始出貨，股價已經領先漲到波段最高379元，Q2進入淡季，股價可能持續整理，但為升Q2則進入旺季，有很大的機會接棒MIH的氣勢，成為Q2車電黑馬。