電動車題材續發酵 鴻海等相關股買盤追捧？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股本週一(3/22)的表現相較其他亞洲股市強，台指期在盤中翻紅，帶動台股強彈百點，重新站回月線之上，下一步將朝五日線邁進。而值得注意的是台股電子成交比重再度降到7成以下，顯示盤面重心稍微回到傳產、中小型股。週一盤中航海王發威，包括萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)在內，六檔航運股紛紛亮燈漲停，航運股一片紅通通。

航運貨櫃從去年缺貨以來，至今一櫃難求，散裝船運繼續維持強勢漲幅，巴拿馬型散裝船這星期上漲了32.6％，海岬型船舶最近一星期的日租價格也漲了16％，而航運股從本週開始又將舉行一連串的法說會，在需求和漲價題材效應下，今年航運股的獲利紅包行情不得了。

除了傳產股，法人近期在中小型股也多所佈局，助攻點火，像是半導體製造商漢磊(3707-TW)，外資和投信近十個交易日共買超15,957張，漢磊週一股價衝上歷史新高價位56.7元；偏光板廠誠美材(4960-TW)一樣受到法人青睞，買超近18,000張，誠美材股價也衝到兩年來的波段高點13.1元。

在盤面類股輪動之外，最近國際矚目的美中對談也釋出對台股有利的訊息。美中貿易戰爭從疫情後開始點火，好不容易兩國有機會面對面坐下來，沒想到在國際面前卻砲火四射，互相指責，雖然有人認為作戲成分，但從會談前夕，美國再制裁大陸官員、會談前後急尋歐亞聯盟來看，美中關係不但沒有破冰，反而可能直接進入冰河時期。

在美中貿易戰的拉鋸中，台灣半導體、5G通訊相關科技族群仍將處於不可或缺的重要地位，供需失衡下產品水漲船高，像驅動IC已經傳出第二季再調漲售價，晶宏(3141-TW)、敦泰(3545-TW)、天鈺(4961-TW)股價近日紛紛創下歷史新高。而第三季預估晶片封測材料成本，包含銅價、導線架、基板等成本墊高，因此驅動IC設計廠的漲價有機會再延續到第三季。

萬寶投顧陳子榕指出，2/23為大家推薦晶宏(3141-TW)之後，股價從50元一路漲到73元，漲幅約50％，週一盤中再衝上漲停板；而2/22推薦的映泰(2399-TW)股價近日連飆三根漲停，大漲7.85元，漲幅約45％；另外，3/9推薦的南帝(2108-TW)股價也是從69.3元續漲到86.6元，大漲17.3元，漲幅24％。

時序即將邁入第二季，我也將繼續和大家分享好的投資標的，希望大家都能依循節奏操作，每個人都荷包滿滿。

致伸(4915-TW)因蘋果AR將加裝眼球追蹤功能，致伸為供應發射端模組獨家供應商；不僅如此，致伸也打入特斯拉供應，特斯拉估今年全球出貨量上看85萬輛，年增逾7成，致伸供應特斯拉先進輔助駕駛系統(ADAS)等周邊零組件，備貨量大增3～4倍，本月開始出貨，加上智慧手機相機模組客戶提前於第一季拉貨備料，整體營運表現可望優於預期，本季營收喊衝，有望挑戰歷年同期新高；擬配發現金股利3元，殖利率4.63％；2月合併營收42.2億元，年增65％，累計今年前兩個月營收114億元，年增45％。

康普(4739-TW)新納入「台灣上市公司500大報酬指數成分股」；加入鴻海MIH行列，補足正極材料缺位，加入「電池國家隊」行列，有機會大啖蘋果Apple Car商機；2月營收5.09億元，年增23.89％；去年全年營收52.85億元，EPS 1.73元，擬配發現金股利1.2元。

台燿(6274-TW)因中國大陸5G需求上半年強烈復甦，將帶動營運獲利；去年營收180.47億元，EPS 6.67元，公司擬配發現金股利4.8元，殖利率4.02％；外資看好今年營運將突破200億元，預估達207.62億元，年成長15.04％，維持「買進」評等，目標價144元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險