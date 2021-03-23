外資法人移情別戀 2021護國神山換人做

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，如果是經濟成長推動公債殖利率走高，對股價的影響就有限，因為經濟成長有利企業營收和毛利增加，幅度若大於債息，EPS就不會下滑。短線股價回跌主要是本益比的修正，如台積電(2330-TW)今年最高漲到679元，每季配息2.5元，一年配10元現金股利，殖利率約1.4%，當公債殖利率超過台積電股息殖利率，追求長期股息的資金就會轉向無風險的公債。

隨著台積電股價跌到600元以下，殖利率就上升到1.7%，如果外資再繼續賣台積電，可能就是債息將再提升的訊號。而台積電今年EPS估約22~23元，以元月最高679元計算，本益比近30倍，最近雖然修正了本益比，股價跌到600元以下，但是外資並不買單，法人選更低本益比的股票。

最明顯的是的鴻海(2317-TW)，去年底鴻海宣布成立MIH電動車大聯盟，我在專欄中就分析鴻海估值將提高，果真今年以來法人大賣台積電轉抱鴻海。今年以來鴻海大漲四成，而台積電僅漲11%，台股的護國神山從2020年的台積電，已經變成2021年的鴻海了。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，今年選股風向球該改變了，因為債息上升，資金正流入低基期、低本益比高及高現金殖利率的股票。鴻海今年EPS估10元，本益比目前13倍，比台積電的26倍低一半，更遠低於電動車族群動輒數10倍、甚至100倍的本益比。

鴻海跨入電動車，資源必然分配給同集團或策略聯盟的廠商，市場大多關注鴻家軍的廣宇(2328-TW) 、乙盛-KY(5243-TW)、鴻準(2354-TW)等，未來可望成為車載面板龍頭的群創(3481-TW)反而被市場忽略。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，群創是鴻海電動車最被低估的股票。因為群創早就切入車載面板，從儀表板到中控台，甚至車外後方向燈，面板數量達到2~7片不等，雖然驅動IC缺貨，但有同集團驅動IC大廠天鈺(4961-TW)支援，群創去年第四季單季EPS達1.05元，今年來我多次在專欄提醒面板持續漲價，今年第一季淡季獲利將非常可觀。結果今年以來面板報價確實再漲約10~20%，換句話說，群創今年第一季EPS上看1元甚至更多。

第二季面板驅動IC缺貨不變，所以面板報價持續看漲；第三季旺季面板供應恐更吃緊，因此群創全年EPS上看4元，目前股價低於20元，本利比連5倍都不到，而且群創EPS不輸友達，每股淨值24.4元也比友達19.24元高出兩成。今天群創漲停18.85元，仍低於友達的20元，股價依舊委屈。

另一個與面板相同，獲利爆衝但本益比卻超低的族群是貨櫃輪。今年元月陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW)與萬海(2615-TW)從高點拉回到季線，我多次在專欄中分析看好貨櫃三雄跌出長線投資價值，因為運價欲小不易，而且從1、2月營收公佈之後，我更確定貨櫃輪本益比太低了。

例如陽明去年11月營收152億，單月EPS 0.92元；去年12月營收成長至168億，單月EPS跳升到1.64元；今年元月營收更大增至204億，單月EPS超過2元並不令人意外，果真公司公佈EPS達到2.3元。2月營收創新高到208億，合理推估單月EPS也賺2元，第一季EPS就上看5~6元。第一季是貨櫃輪的淡季都能如此大獲利，陽明今年全年EPS應不只10元了。而陽明今(22)日攻到漲停，本益比也只有個位數。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，目前貨櫃輪除了缺工、缺櫃，最重要的是缺船，造船可不是有錢就馬上造好。今年全球貨櫃新船下水數量很有限，萬海從去年開始或租、或買，今明年新增加的船隻水數量較同業多，成為今明年運價上漲的大贏家。

萬海今年前二月營收已達到去年第4季的九成，從3月起又大增美國線航班，第二季獲利爆發，估計貨櫃三雄今年EPS都是10元起跳，這種暴賺的公司就能夠打敗債息的利空。

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