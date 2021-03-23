蔡明彰觀點：風向改變了 筆電雙A、面板雙虎今年績效勝晶圓雙雄

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，今年通膨來勢洶洶，上週超級央行週，新興市場大國巴西開第一槍，大力升息三碼，土耳其下猛藥升息八碼、俄羅斯也升息一碼，顯示今年疫情逐漸獲得控制之下，美國公債收益率上升，反映通膨加速，進而帶動美元反彈，牽動新興市場的匯率風險，但資本市場對今年通膨的看法尚無共識，美國聯準會刻意淡化通膨，表明不會因短期通膨上升而改變寬鬆貨幣政策，一直到2023年底前，不會升息。

通膨加重並無共識，因而資本市場溫水煮青蛙，10年期公債收益率來到13個月高點1.75％，退回到1.7％以下。國際油價布蘭特期貨攻上70美元，又拉回到60美元。全球景氣循環股，石化、鋼鐵牛年後大漲一波，近來兩週技術修正，似乎沒有強化通膨，當然使得市場有人認為通膨是狼來了。

去年投資關鍵字是疫情，今年投資關鍵字是通膨，頂尖的華爾街投資銀行已規劃今年美國通膨路徑，3月底前所有合乎紓困的美國民眾拿到1,400美元支票，這次不會像前二次有很大的比例投入美股，而是旅行、購物、餐飲等消費，如此將會加重4～5月通膨，估計CPI將會站上3％，於是將引發QE縮減恐慌，屆時美股會進一步向下修正，而股市類股走勢分歧，抗通膨股火熱創新高、科技股冰冷破新低。

萬寶投顧蔡明彰強調，其實仔細認真看指標性股票，已經說明今年選股關鍵字確實是通膨。經濟解封，人們出外購物，梅西百貨股價今年來大漲逾60％，但去年居家隔離受惠的線上購物亞馬遜今年來股價負報酬。打了疫苗後，人們開車出遊，由於傳統汽車數量仍遠大於電動車，福特、通用汽車今年來平均大漲50％，但電動車龍頭特斯拉負報酬，全美最大連鎖的電影院AMC去年受疫情衝擊，大虧46億美元，但今年來股價卻狂漲6倍，反而去年疫情受惠的線上影音龍頭Netflix網飛今年來股價負報酬。

美股FAANG僅谷歌，其餘都跌破季線，去年大漲7倍的特斯拉，也失守季線，台積電ADR也破季線，且月線下彎，即將與季線死亡交叉，台積電ADR跌破季線為2020年6月來首次，當時最低價49美元，目前113美元，預告未來兩個月，台積電(2330-TW)落入中期整理。再觀察台積電的大客戶蘋果、輝達、超微、高通、賽靈思全部都破季線，怎可能台積電會守住季線呢？

沒有對照組就不會比較，2月25日美國10年期公債收益率一年來首次站上1.5％，S&P 500的平均股息收益率就是1.5％。通膨殺估值，第一批指向股息殖利率低於1.5％的台股高價電子，矽力-KY(6415-TW)、譜瑞-KY(4966-TW)、信驊(5274-TW)、祥碩(5269-TW)等開始跌破季線。

迄今股后矽力-KY甚至失守半年線，自高點3,095元以來已修正30％，因為配發股息10.5元的殖利率只有0.5％，遠不及10年期公債收益率，接下來10年期公債收益率站上1.7％，台積電股息收益率為1.6％，若公債收益率在4月後CP I急漲時，站穩1.5％，向2％前進，可想而知台積電將宣告失守季線，季線為股價生命線，恐台股的高估值股，這波至少要整理到5月了。

萬寶投顧蔡明彰強調，紓解殺估值只有兩個途徑，一是美國公債收益率下跌，二是高估值股價下跌。未來兩個月美國CPI上行，因此第一個途徑不可行，剩下唯有慘烈殺估值股了，目前只殺一半，高本益比的電子仍是活蹦亂跳，缺乏EPS成長，但本益比高不可攀的中小型IC設計還在狂飆，可是上週筆電雙A宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)創波段新高，宏碁今年EPS估2.2～2.5元，本益比12倍，華碩估EPS 35元，本益比11倍，有雙A對照組之下，高本益比IC設計有危機了。

再來，週一輪到面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)創波段新高，友達、群創今年EPS估3元上下，本益比低到只有個位數，筆電雙A、面板雙虎都具有高度指標性，都在上半年產品漲價，算是抗通膨概念股，中小型IC設計或許也能產品漲價，但不見得搶到晶圓代工廠充足產能，因而上半年毛利率下滑，這種不是抗通膨標的。

國際奧委會宣佈，今年延後舉行的東京奧運不能有觀眾參觀，日本退還門票，估計損失7,000億日圓大失血，但彌補門票損失可從全球轉播吸引觀眾著手，週一台股面板雙虎大漲外，陸股的兩大面板廠京東方、TCL也大漲，尤其TCL既有面板的華星光電，也有本身的彩電業務，傳電視機反映面板漲價，跟著漲價，TCL今年來已大漲40％，漲幅與友達相當，但群創今年以來落後，只漲34％，因而週一亮燈漲停。

風向改變了，雙A的華碩、宏碁，今年來分別上漲48％、27％，績效勝過晶圓雙雄台積電、聯電(2303-TW)，台積電今年來上漲13％，聯電漲3％，不如去年威風。

週一晶圓雙雄雖反彈但只是技術反映通膨上行，晶圓雙雄仍將面對外資的調節賣壓，不僅筆電雙A、面板雙虎，連金控的富邦金(2881-TW)今年來股價漲幅15％，也超過晶圓雙雄，證明抗通膨選股才是主軸，研判台積電正式失守季線，半導體資金將有部分進一步流入傳產的抗通膨塑化、鋼鐵、航運、紡織等。

週一航運的貨櫃輪長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)同步漲停，應是反映第一季財報高EPS，但散裝輪反映通膨的運價上漲，未來兩個月散裝輪有更佳的績效，週一也漲停的四維航(5608-TW)、台航(2617-TW)本月來分別上漲60％、27％，漲幅高於陽明的24％，而本月股價整理的塑化、鋼鐵4月的報價又漲，最具指標是PVC及熱軋，相關個股第二季業績看好，週一華夏(1305-TW)創波段高點，中鴻(2014-TW)結束連五黑，股價再壓抑有限了。

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