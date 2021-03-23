拜登對中強硬 面板、半導體壓回再攻一波？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，政府最近積極打炒房，短短三個月，內政部、金管會、財政部接連出手，央行近期也再祭出新一輪升級版的房市信用管制，大幅壓低購屋貸款成數上限，其中，工業區閒置土地貸款原本由銀行自律規範，現在也改成最高貸款五成五。這種種措施當然是想杜絕之前房價噴漲、預收屋紅單亂象，而且針對台商回流，經濟復甦企業擴廠一地難求，政府也有打擊閒置土地囤放的意味。而在打炒房的當頭，流出來的資金要歸向何處呢？

最近美國十年期公債殖利率又飆破14個月來的新高點，至1.75％，但這對市場來說，包括通膨上升，應該都已經是預期中的事情了，大家更關注的其實是美國聯準會(Fed)的態度和決策，幸好，美國聯準會利率決策單位聯邦公開市場委員會(FOMC)強調一貫的凍結低利，而且保證持續每月1,200億美元收購美國公債及不動產抵押貸款證券(MBS)。美國聯準會主席鮑爾甚至在華爾街日報(WSJ)投書，強調美國聯準會將使盡所有工具，一直到經濟完全復甦為止。

這些宣言可以穩定全球市場信心，刺激多頭力道，台股近期雖然遭遇外資現貨賣超，但內資力道不容小覷。至3/19為止，投信已經連續15日買超，合計15日內買超137.26億元，而代表散戶和中實戶的融資餘額也節節攀升，連續13日增加了146.17億元，內資強強聯手加上打炒房的資金匯流，台股520慶祝行情有望。

上週台股最搶眼的就是鴻海(2317-TW)和華碩(2357-TW)。華碩今年股利大放送26元，加上挖礦和宅經濟發燒，在日本筆電銷售首度超越聯想，種種利多推升股價飆上8年新高；鴻海MIH本週要召開首次會員大會，預計今年第四季推出2輛電動汽車、1輛電動巴士，而挾著MIH威力，加上外界預期鴻海仍有機會打入Apple Car，鴻海股價上週衝上11年新高131.5元。

電動車已經在全球各地風起雲湧發展，車用晶片市場的大缺荒甚至引起歐美日政府紛紛前來台灣求援，相關電動車族群和個股榮景可期。

萬寶投顧陳子榕指出，以STN打入車用電子的晶宏(3141-TW)，2/23為大家推薦後，股價從50元漲到73元，大漲23元，漲幅約50％；2/18為大家推薦的光罩(2338-TW)股價從43.5元漲到近期61.5元，大漲18元，漲幅約42％；另外，3/9分享的南帝(2108-TW)股價也是從69.3元漲到82.9元，上漲13.6元，漲幅19.6％。

在大盤輪動中，希望大家能緊緊跟隨我的腳步，走在趨勢前端，一起享受投資的樂趣和成果。

佳凌(4976-TW)新納入「中小型代表300報酬指數」成分股；受惠車用、視訊及大型攝影鏡頭需求強力回升，訂單能見度高，前2個月累計營收3.06億元，年增109％；先進駕駛輔助系統(ADAS)鏡頭逐漸成為標配，去年下半年車載鏡頭及小顆鏡頭需求大增，今年進入快速成長期，加上疫情斷鏈危機意識，客戶訂單強勁，整體營運可望雙位數成長，全年獲利轉正樂觀；去年5億元添購設備，產能增50％，今年將再砸5億元擴充產能，估今年車載鏡頭營收占比將由20％升至30％。

新鉅科(3630-TW)2月營收2.22億元，年增181.65％，前2個月累計營收4.94億元，年增127.62％；投資39.2億元興建台中新廠，將在今年完工，擴產加上生產自動化降低成本，效益將逐步顯現；手機屏下指紋辨識鏡頭及3D感測鏡頭產品，可望逐步推升業績成長；realme與小米旗下紅米品牌3月發表新品，拉升出貨動能。

晶焱(6411-TW)因工作天數減少，2月營收3.03億元，月減14.9％，年增43.1％，3月可望迅速回溫，第一季合併營收可望表現淡季不淡；隨著ADAS滲透率提升與360度環景系統、高畫質中控儀表板普及，晶焱鎖定車用傳輸升級市場，推出具備AEC-Q101認證規格的突波防護元件(TVS)，目前送樣階段，將擴大晶焱車用產品線。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險