晶圓雙雄續弱 vs 中小型電子漲勢紅通通？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，華碩(2357-TW)宣布今年發放現金股利26元，讓市場整個嗨起來，股價開盤就跳空鎖漲停。華碩去年稅後淨利265億元，EPS 35.76元，不但雙雙創高而且成長翻倍，跌破市場眼鏡，以週四(3/18)股價收漲停358元計算，現金殖利率仍高達7.26％。

去年疫情刺激筆電銷售，加上宅電競和挖礦風潮熾盛，再再推升華碩筆電出貨力道，從日本市占可以看出華碩的成長，去年12月華碩在日本的銷售市占率約7％，排名第六，今年1月的時候市占提升至10％，排名第五，2月市占再進一步提升至12％，完全超車聯想躍居第四名。

華碩搶攻遊戲市場企圖心旺盛，在最新款的ROG玩家共和國及TUF系列電競筆電紛紛導入聯發科(2454-TW)最新MT7921 WiFi 6晶片組，遊戲玩家肯定無法擋。而在供給面持續吃緊下，華碩將進一步調漲顯示卡、筆電價格，今年營運展望相當看好，八大外資已經紛紛上修對華碩的財測和評價，最樂觀的花旗喊出467元。

和華碩一樣兼具殖利率與成長性的個股，還包括至上(8112-TW) 前2月營收年增59.9％，配發現金股利3元，殖利率7.03％；以及台聚集團旗下的華夏(1305-TW)前2月營收年增36.49％，現金股利1.8元，配股0.5元，殖利率約6.86％、台達化(1309-TW) 前2月營收年增39.78％，現金股利2元，配股1元，殖利率7.07％。

台積電填息行情暫時落空，新台幣也連日走貶，但相較亞洲其他貨幣，新台幣自今年以來升值約0.73％，仍居亞洲最強地位，以外資現貨忽買忽賣，期貨空單並未大幅增加情況來看，只要美債殖利率達到滿足點，以及 美國聯準會(Fed) 維持既有寬鬆政策，隨著經濟解封，資金勢必會再大舉重返新興市場。而在台積電休兵時，也正是具成長性個股大顯身手的時刻。

萬寶投顧陳子榕指出，晶圓代工產能大缺，帶動LCD驅動IC缺口持續擴大，各驅動IC廠早已調漲售價，估第二季將再續漲5～10％，第三季為傳統旺季，市場需求估仍無法滿足，3/4為大家推薦的南茂(8150-TW) 因成長性強，法人調升今、明兩年EPS 4～9元，股價從37.05元一路漲到43.95元，漲幅近20％；另外，3/9推薦的大世科(8099-TW)積極搶攻物聯網，股價更是一路狂飆從31.3元漲到50.3元，不僅週五漲停作收，創新高，大漲19元，漲幅高達六成，可見投資的風向正在轉變中。

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茂順(9942-TW)去年營收28.74億元，EPS 4.64元，法人估今年EPS可望挑戰6元，甚至創歷史新高；歐美AM客戶回補庫存，加上大陸汽車工、業需求轉強，營運自去年第四季回溫，訂單能見度已至6月，今年前兩季營收可望持平去年第四季，但較同期成長；目前營收主要來自車用及工業油封，今年將購置機台滿足訂單需求。

致伸(4915-TW)特斯拉估今年全球出貨量上看85萬輛，年增逾7成，致伸供應特斯拉先進輔助駕駛系統(ADAS)等周邊零組件，備貨量大增3～4倍，加上智慧手機相機模組客戶提前於第一季拉貨備料，整體營運表現可望優於預期，本季營收喊衝，有望挑戰歷年同期新高；擬配發現金股利3元，殖利率4.63％ 。

智冠(5478-TW)去年營收72.68億元，年增25％，EPS 7.76元，創近10年新高，擬配發6元現金股利；今年聚焦於IP授權、MyCard業務及中華網龍新手遊推出，並擴展東南亞市場；IP授權大陸戰棋RPG手遊，進入App Store遊戲暢銷榜第三名，未來將持續授權幾款知名度高的IP給大陸，授權金及遊戲營收分成，為近期營運新動能；旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步成長，去年子公司遊戲新幹線兩款新作遊戲，全年獲利1.67億元，年增366％，為近12年來新高。

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