利率上揚是否隱含FED將緊縮貨幣

作者: Nikolaj Schmidt (普徠仕 首席國際經濟學家)

美國公債殖利率的飆升使金融市場趨於緊縮，但聯準會(Fed)主席鮑爾和其他聯邦公開市場委員會(FOMC)成員對此的反應一直很平靜，甚至有點漫不經心。3月初，鮑爾在《華爾街日報》就業峰會的評論中表示，他對債券的拋售並不擔心，也未提供未來政策變化的跡象；這一發言隨後引發了長天期美債和股票市場的突然拋售。

發生了什麼事？鮑爾難道轉為鷹派了嗎？

我不這樣認為，但我也不指望FOMC能夠在短期內通過言語或行動來平息債券市場。我認為這有四個原因：

首先，疫苗的推出和強大的財政支持，已使經濟成長前景大大改善。鑑於過去9個月耐久財需求激增，FOMC很可能會認為金融市場應當略為緊縮。

其次，為了替實質性的財政刺激計劃提供資金，美國財政部已開始減少其在聯準會持有的超額現金部位。在未來幾個月中，這可能會產生相當於1 兆美元量化寬鬆(QE)的影響；結合強勁的經濟成長前景，我們認為這為 FOMC擔心金融緊縮問題留下了很高的門檻。

第三，2013年的“削減恐慌(Taper Tantrum)”(在聯準會表示打算減少QE計劃後，美國公債遭到急劇拋售)給FOMC成員留下了深深的傷疤，委員會對此仍相當敏感，深怕日後調整貨幣政策時又引發一場恐慌。如果 FOMC採取措施阻止公債殖利率反映的經濟成長前景改善，它將在債券市場造成估值泡沫，從而急劇增加未來聯準會引發削減恐慌的風險。因此，讓債券市場盡早調整不失為一個更好的選擇。

第四，直至目前，聯準會因應新冠危機的方法，與當年應對金融海嘯的方法幾乎完全相同；然而，這兩次危機之間存在根本上的差異。金融海嘯是一場銀行業危機，為美國家庭開啟了長達十年的去槓桿化進程，並要求將貨幣政策的支持維持非常長一段時間。而新冠疫情給人們帶來巨大的衝擊，但它的生命週期可能會短得多，因為當危機爆發時，美國經濟其實沒有出現需要進行大清洗的重大失衡。隨著疫苗陸續推出，聯準會也開始適應這一現實。

最後一個想法：基於經濟成長正在加速，美國財政部將通過其刺激計劃向經濟注入大量資金，也許這實際上是聯準會讓債券殖利率上調的好時機。這些因素應該能為金融和風險市場提供的良好支撐，從而減少無序拋售的可能性。當然，如果修正轉向無序，鮑爾和其他FOMC成員就有得準備好安撫人心的話語，並且有必要採取政策行動了。