IC設計大亂鬥 哪支本益比太低？

撰文/王榮旭

Fed重申維持長期低利率，舒緩市場對於升息的擔憂，資金重回對利率敏感的電子股，但並非所有的電子股都上漲，今(18)日台積電(2330-TW)與聯電(2303-TW)還是下跌作收，鴻海(2317-TW)則大漲2.7%創波段新高；大盤指數雖逼近16500點前波高檔，但是佔大盤權重達三成的台積電若不漲，指數難有大漲的空間。估計短期大盤仍維持箱型震盪，區間上移至16000點到16500點。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今年操作重點在於選股，去年底我在專欄中就看好當時股價僅90元左右的鴻海，切入電動車搭上Apple car商機，去年沒有漲到、且本益比僅約10倍，今年將會補漲。去年大漲的台積電本益比拉高近30倍之後，股價基期高則開始進入調整。

今年以來大盤漲了1500點，同時間鴻海已漲四成，台積電僅漲13%。鴻海這種超級大牛股能夠飆升四成，絕對有天翻地覆的產業變化正在發生。無論鴻海是否能接到Apple car的訂單，但是鴻海組MIH電動車大聯盟，從手機升級到電動車，是否能夠為鴻海開創新的藍海，股價的大漲就已經是一個正面回應。

鴻海大漲也帶動了緯創(3231-TW)、英業達(2356-TW)、仁寶(2324-TW)與廣達(2382-TW)一波比價向上的行情，這些組裝代工廠不乏體質好但股價長期被低估、本益比過低的股票，後勢值得留意。

這波除了鴻海這種超級大型股，領先大盤突破前高之外，小中型股就以IC設計最強勢。IC設計股本小股性活潑，對利多反應快，如驅動IC廠天鈺(4961-TW)3月以來大漲三成、敦泰(3545-TW)更是狂飆五成，早已突破2月高點。驅動IC受惠產品缺貨漲價，今年業績大爆發，天鈺與敦泰EPS都有挑戰10元以上的實力，獲利比去年翻倍成長。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，隨著聯發科(2454-TW)的股價漲到900元，本益比相對偏低的驅動IC正吹起比價向上的行情。驅動IC龍頭股聯詠(3034-TW)要不是3月以來遭到特定外資摜壓，股價也應該與天鈺及敦泰等同業一起攻高。但股價落後也是一種機會，聯詠2月營收連二月創新高，3月工作天數比2月多出不少，合理推估3月營收將再寫新高。

第一季淡季很旺，第二季台積電排出產能，優先順序以5G、HPC及車用電子相關晶片為主，代表驅動IC缺貨依舊無解，估計將再漲價10~20%。聯詠是國內驅動IC市占龍頭，受惠漲價程度最大，第三季進入旺季之後，供需和緩不容易，因此聯詠EPS可望從去年的19.42元躍升到35~38元，本益比目前約14~15倍，不僅低於聯發科的20倍，也遠比立積(4968-TW)的30倍、世芯(3661-TW)的45倍還要低很多。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，低本益比的IC設計股正掀起比價行情，如松翰(5471-TW)開發車用攝影機影像處理晶片，訂單能見度看到第三季，去年EPS 6.11元，配息5.7元，殖利率高達6%，今年EPS上看7~8元，本益比約僅13倍，在IC設計族群中明顯偏低。

晶豪科(3006-TW)利基型DRAM今年缺口擴大，今年以來利基型2GB DDR3與4GB DDR3漲幅近3倍，晶豪科去年全年的EPS 3.85元，到去年Q4季底庫存金額約59億，只要平均產品報價漲五成，對股本只有28.6億的晶豪科，EPS潛在的貢獻就高達10元，若再加上本業的獲利，今年的爆發力不可小覷。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險