鴻海搶占電動車商機 電池新技術不容小覷

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國1.9兆美元紓困金陸續發放，3/17預計是正式付款的時間，這天上掉下來的禮物讓收到支票的美國人開心得不得了，腦袋早已規劃怎麼花這一筆錢，瑞穗證券(Mizuho Securities)調查發現，有高達2/5的人已經準備要把部分紓困金拿出來投資比特幣和股市，推估將有400億美元會進入投資市場；德意志銀行(Deutsche Bank)的調查更驚人，估計流入股市的資金高達1,700億美元。

比特幣風潮儼然蔚為時尚，不管富人、窮人都喜歡，比特幣近期才衝上新高6萬美元，不少平台機構和金融圈人士開始轉變態度接受承認比特幣，例如華爾街大老，橡樹資本(Oaktree Capital Management)聯席董事長馬克斯(Howard Marks)之前對比特幣根本不屑一顧，認為沒有內在價值，現在則改口承認自己資訊不足，對比特幣改觀。

另外，美國2月份零售銷售月跌3％，主要受到酷寒天候影響，現在紓困金下來，預料將掀起一波報復性消費，高盛預估今年美國經濟成長有望達到7％，因此隨著疫苗施打普及，消費性需求就會大幅彈升，美股道瓊已經再創新高，台股相關解封受惠股，包括觀光美食、旅遊、紡織、運動用品等族群都將帶動走揚。燦星旅(2719-TW)去年股價打到趴，最近股價已經創波段高點；華航(2610-TW)股價也來到15.1元，創近6年新高，法人持續大幅買超。

在科技股部分，雖然台積電(2330-TW)貼息，但近期美國科技股回升，加上股東會越來越接近，月底前將有351家強迫融券回補。其中，券資比高的個股醞釀軋空行情，例如中鼎(9933-TW)；另外還有包括台積電、聯發科(2454-TW)在內500家左右企業面臨董監事改選，包含中壽(2823-TW)、陽明(2609-TW)都有內部關係人在2月份加碼買進10萬張以上股票，這些都是可以留意的方向。

萬寶投顧陳子榕指出，各家股利政策發布也是盤面焦點，像是3/9為大家推薦的南帝(2108-TW)，去年獲利大爆發，稅後純益35.48億元，比前年暴增1.42倍，每股純益7.21元，大幅創下歷史新高，公司擬派發現金股利4元，殖利率5.2％；股價週三(3/17)也創下波段高點收77.4元，南帝分享至今，已漲二成以上。還有3/8為大家介紹的中光電(5371-TW)股價一樣大漲9.7元，漲幅21％。

萬寶投顧陳子榕指出，時序將進入第二季，大利多也一波一波湧向台股，大家可要好好把握一起擁抱法人作帳行情，提早佈局具籌碼優勢潛力股。

金居(8358-TW)受惠5G、電動車需求暢旺，搭配Whitley平台於第一季末開始大量出貨，預估今年高頻高速產品占比可望增至超過20％，帶動今年業績大成長；將投資約40.5億元在雲林興建高頻高速銅箔三廠，年產能將由目前約1千800噸增至1萬800噸；2月營收6億元，月增3.3％，年增23.72％；金居去年稅後純益5.42億元，年增36.9％，每股純益約2.14元，優於前年的1.57元，毛利率、營益率雙成長。

至上(8112-TW)去年業績約65％與記憶體相關，今年還將代理IC設計大廠新晶片業務，CMOS感測器、功率放大器、LED車燈與植物照明等業務也持續擴展，且毛利率較佳，將有助提升整體獲利表現；去年營收1,375.10億元，年增22.1％，歷史次高水準，EPS 4.22元。

裕民(2606-TW)去年全年營收85.07億元，稅後淨利8.78億元，EPS 1.04元，擬配發現金股利1.2元，股息殖利率約3.3％；海岬型船運價年成長近六倍，巴拿馬型是倍數價，超輕便型與輕便型是三倍多價格，裕民今年獲利可望翻倍甚或翻數倍；裕民船隊運力為50艘，總載重噸位為729.29萬噸，未來還有6艘新船要交船，預計今年2艘，明年4艘海岬型將加入船隊；散裝航運今年起供給降至五年來低點，市況可望延續至2024年，股價可望有一波補漲行情。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險