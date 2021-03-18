IC亂象吹到小股 誰最低估？

【撰文／莊正賢】

探究這波IC設計供給面缺貨現象，ODM組裝產能沒有瓶頸，最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程，沒有缺產能的問題，但最缺是周邊IC，現在100～200美元一顆的高階晶片，在等一顆5毛或8毛的低階晶片配好去生產，生產面的功夫是兜出來的，如何最快配好，是每個廠商都面對的問題。例如聯發科的高階晶片，沒有旁邊的記憶體IC、控制IC、MCU等低階IC，也無法出貨給客戶，所以現在大廠只要有低階IC的貨都收，可能都是第二、第三供應商，IC產業變了，這是過去業界沒有碰過的事情，現在都碰到了，這樣的亂象造就很多飆股，尤其配合現在的內資盤，越便宜的IC股漲越兇悍。

為什麼低價IC能亂飆

這些過去很便宜只有10～20元的IC設計股，通常都是技術落後，或是產品屬於舊世代，不僅產品價格低，需求量也低，過往業績都是長年虧損，或是損益兩平，庫存過多，股價長期處在低價，但沒想到這波浪潮，反而讓這些長期庫存高的公司發了大財，這些幾毛錢的IC因為市場越來越缺，也沒有多的產能生產，大廠就算加價購買成本也不會提高多少，一樣還是低價，但是對這些技術層次低的公司來說就不一樣，毛利、營益率以及EPS就會大幅跳升，本益比也就提高，股價就有空間飆漲。