比特幣創高 這類股跟著旺旺來？

【撰文／陳子榕】

比特幣在市場一片驚呼聲中，盤中再度創下新高61,595美元，從年初的28,923美元到現在短短兩個半月，比特幣已經大漲32,672美元，漲幅113%。比特幣的總市值也來到1.1萬億美元，比2個茅台的市值還要大，並躋身全球市值第六，僅次於蘋果、沙特阿美、微軟、亞馬遜和谷歌。你是不是覺得漲太多，比特幣該休息了?華爾街女股神伍德(Cathie Wood)可不這麼認為，伍德說比特幣將會漲到25萬美元！

比特幣今年強漲，主要得感謝特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)大力推薦和購買。自從外界知道馬斯克花15億美元購買比特幣後，馬斯克常常一開口就造成比特幣股價劇烈波動，而這一波暴漲，外界推估馬斯克口袋至少淨賺13億美元。而最近美國通過1.9兆美元財政刺激方案也是另一股推升力道，浮額的資金及通膨的擔憂，讓虛擬貨幣成為另一個出口。

比特幣的瘋漲，帶動乙太幣今年以來也大漲153%，挖礦者瘋狂開採各式各樣的加密貨幣，使得原本因為遠距生活、線上遊戲而供需吃緊的板卡市場更加緊張。去年第4季開始，顯卡因為缺貨導致價格持續上漲，輝達(NVIDIA) GeForce RTX 3080、超微(AMD) Radeon RX 6800年初至今已調漲16%~18%，但各通路仍嚴重缺貨，幾乎一上架就秒空，在零組件成本推升下，預料未來還有上漲空間，對國內板卡族群營收將持續挹注，像精英(2331)1、2月營收分別年增30.48%、276.1%，技嘉(2376)和微星(2377)也都有50%~60%的年增率。

此外隨台股高檔震檔，多空力道持續介入，大盤融資餘額一路向上增加到2,158億元，融券餘額雖然從近期高點93.3萬張，降至86.7萬張，但仍創下16年來同期最高，因此，3、4月股東會之前的融券強制回補潮，將引爆軋空行情，其中南亞科(2408)、華航(2610)、精材(3374)3/19都是融券最後回補日，可以多加留意。