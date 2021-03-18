驅動IC狂飆 聯詠最低估

【撰文／王榮旭】

美國道瓊指數屢續創高來到32973點，S&P500緊跟在後創高，最弱的那斯達克與費半指數也重新站回季線，預期FED重申維持低利率，債息利空將逐漸鈍化，仰賴低利率的科技股回神，看好行情將慢慢回升，但現在遭逢季底作帳及期指結算，再加上美元指數近期強彈，外資態度不見得會馬上積極回補權值股，中小電子將領先回神。

資金流入中小股，帶動櫃買指數創13年來新高，中小電子又以IC設計族群股性最為活潑，現在正逢季底作帳，不論是法人、主力大戶、集團作帳，IC設計族群將會是拉抬點火首選。這一波多頭行情，IC設計最強的族群在驅動IC，如天鈺、敦泰、晶宏、普誠、矽創、聯詠及興櫃股瑞鼎。

驅動IC族群全面狂飆，天鈺、敦泰帶頭衝

晶圓代工產能全面大缺，加上先前車用晶片搶產能，以台積電產能排出現況，晶片下單順序是:5G、HPC、車用，產能供需非常緊張，帶動LCD驅動IC缺口持續擴大，加上晶圓代工與封測價格都調漲，各家驅動IC廠商已調漲售價，估計第二季將持續調漲，第三季則是傳統旺季，以目前驅動IC市況，整體市場需求仍無法被滿足；天鈺(4961)3/15公布2月自結，單月獲利達1.23元，加上1月自結1.3元，前2月已賺2.53元，已超越去年全年獲利水準，股價自2月中旬過後進入整理後又開啟新多頭行情。另一檔敦泰(3545)自從去年10月減資後股價緩步墊高，近期連續飆出四根漲停板，股價衝到最高148.5元，即將挑戰2007年歷史高點155.5元。

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