快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驅動IC狂飆 聯詠最低估

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美國道瓊指數屢續創高來到32973點，S&P500緊跟在後創高，最弱的那斯達克與費半指數也重新站回季線，預期FED重申維持低利率，債息利空將逐漸鈍化，仰賴低利率的科技股回神，看好行情將慢慢回升，但現在遭逢季底作帳及期指結算，再加上美元指數近期強彈，外資態度不見得會馬上積極回補權值股，中小電子將領先回神。

資金流入中小股，帶動櫃買指數創13年來新高，中小電子又以IC設計族群股性最為活潑，現在正逢季底作帳，不論是法人、主力大戶、集團作帳，IC設計族群將會是拉抬點火首選。這一波多頭行情，IC設計最強的族群在驅動IC，如天鈺、敦泰、晶宏、普誠、矽創、聯詠及興櫃股瑞鼎。

驅動IC族群全面狂飆，天鈺、敦泰帶頭衝

晶圓代工產能全面大缺，加上先前車用晶片搶產能，以台積電產能排出現況，晶片下單順序是:5G、HPC、車用，產能供需非常緊張，帶動LCD驅動IC缺口持續擴大，加上晶圓代工與封測價格都調漲，各家驅動IC廠商已調漲售價，估計第二季將持續調漲，第三季則是傳統旺季，以目前驅動IC市況，整體市場需求仍無法被滿足；天鈺(4961)3/15公布2月自結，單月獲利達1.23元，加上1月自結1.3元，前2月已賺2.53元，已超越去年全年獲利水準，股價自2月中旬過後進入整理後又開啟新多頭行情。另一檔敦泰(3545)自從去年10月減資後股價緩步墊高，近期連續飆出四根漲停板，股價衝到最高148.5元，即將挑戰2007年歷史高點155.5元。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1429期】

ank">萬寶週刊訂購》66期特惠價$9,988元

延伸閱讀

季底作帳行情 法人都買哪些？

全民權證／聯詠勁揚 兩檔火熱

生技股漲勢凌厲 誰是下一棒？

玻璃報價狂飆 台玻獲利向上衝

相關新聞

IC亂象吹到小股 誰最低估？

探究這波IC設計供給面缺貨現象，ODM組裝產能沒有瓶頸，最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程，沒有缺產能的問題

比特幣創高 這類股跟著旺旺來？

比特幣在市場一片驚呼聲中，盤中再度創下新高61,595美元，從年初的28,923美元到現在短短兩個半月，比特幣已經大漲32,672美元，漲幅113%。比特幣的總市值也來到1.1萬億美元

驅動IC狂飆 聯詠最低估

美國道瓊指數屢續創高來到32973點，S&P500緊跟在後創高，最弱的那斯達克與費半指數也重新站回季線，預期FED重申維持低利率，債息利空將逐漸鈍化

車用PCB先看誰：健和興

美股創高之餘，台股指數也震盪走堅，加權指數因期貨結算的緣故，近來有些熄火，反倒是讓櫃買指數超前了，櫃買指數在3/17早盤創下200.5點的新高，且量能逐日墊高，這是自2008年金融海嘯以來的新高點，當時櫃買最高來到238.35點。反觀加權指數還在月線附近震盪，指數是否還能創高？

內資獨愛中價位IC設計股

回顧IC設計的漲價背景，最先因美中貿易戰破壞了原先平衡的供應鏈，中國開始去美化、美國去中化，接著前打華為、中芯，最後由新冠疫情成為引爆點，而供給端因晶圓代工大廠如台積電、三星等廠商

蔡明彰觀點：不要追頂樓加蓋超漲股票 買地下室地基穩股票才是王道

萬寶投顧蔡明彰強調，週四將迎來3月最重要的一天，並持續影響到4～5月，聯準會貨幣政策會議將公佈，全球市場嚴陣以待，聚焦經濟增長及通膨預期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。