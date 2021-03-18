車用PCB先看誰：健和興

【撰文／黃清照】

美股創高之餘，台股指數也震盪走堅，加權指數因期貨結算的緣故，近來有些熄火，反倒是讓櫃買指數超前了，櫃買指數在3/17早盤創下200.5點的新高，且量能逐日墊高，這是自2008年金融海嘯以來的新高點，當時櫃買最高來到238.35點。反觀加權指數還在月線附近震盪，指數是否還能創高？影響指數上漲最主要的關鍵在於台積電，台積電這一波由於籌碼散亂，股價連月線都站不上，表現遜於大盤，反倒是鴻海成為台股新撐盤要角，股價站上波段新高，重回120元，自截稿日前最高漲到128元。

從資金流向我們可以清楚得知，內資優於外資，中小優於大型，時序來到三月中，投資人開始布局第一季業績股，二月份因為工作天數下降的緣故，許多上市櫃公司業績不盡理想，是因為年假缺工，但是遞延的產能經常會再3月回補，因此3月營收是否能出現大成長，將是接下來的選股重點。

健和興今年單月賺贏去年一季水準

PC、NB供不應求，現在傳出連惠普執行長羅爾斯(Enrique Lores)都要包機率隊來台搶產能，宏碁集團董事長陳俊聖有深厚半導體背景，神斷言半導體正忙搬產能大事，晶圓代工廠正努力把8吋廠中的晶片搬到12吋來生產，需要半年的時間轉移，因此9月底前缺貨難解，產能出現排擠效應，更指出現在已經不看缺貨程度，因為缺口差20%跟差2倍結果是一樣的，同樣是需求大於供給。