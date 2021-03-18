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內資獨愛中價位IC設計股
【撰文／莊正賢】
回顧IC設計的漲價背景，最先因美中貿易戰破壞了原先平衡的供應鏈，中國開始去美化、美國去中化，接著前打華為、中芯，最後由新冠疫情成為引爆點，而供給端因晶圓代工大廠如台積電、三星等廠商，不願意花錢擴產成熟製程，而願意擴產的中芯國際則受美國政府限制採購相關半導體設備影響，所以全球8吋、12吋的產能就這麼多，力積電要擴增苗栗銅鑼廠，最快也要3年的時間，因此只要美中貿易戰未解決，以及疫情還沒趨緩下，成熟製程缺貨情況就無解。
由於PC、NB、手機、車用需求瞬間暴增下，大量需要面板驅動 IC、電源管理 IC、MCU、CIS等晶片，整個塞暴成熟製程產能，包括40奈米、55奈米、65奈米、90奈米，及0.13微米、0.18微米等，市場供給均相當吃緊，在產能嚴重不足下，現在傳出連過去都說不漲價的台積電，4月也要調整價格，但事實上對這些IC設計廠來說，已經不是漲價的問題，而是漲價也拿不到產能，同時自身IC也漲價轉嫁給客戶。
面板驅動IC漲價第二波
PC、NB供不應求，現在傳出連惠普執行長羅爾斯(Enrique Lores)都要包機率隊來台搶產能，宏碁集團董事長陳俊聖有深厚半導體背景，神斷言半導體正忙搬產能大事，晶圓代工廠正努力把8吋廠中的晶片搬到12吋來生產，需要半年的時間轉移，因此9月底前缺貨難解，產能出現排擠效應，更指出現在已經不看缺貨程度，因為缺口差20%跟差2倍結果是一樣的，同樣是需求大於供給。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1429期】
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