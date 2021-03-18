蔡明彰觀點：不要追頂樓加蓋超漲股票 買地下室地基穩股票才是王道

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，週四將迎來3月最重要的一天，並持續影響到4～5月，聯準會貨幣政策會議將公佈，全球市場嚴陣以待，聚焦經濟增長及通膨預期。

經濟學家普遍預測聯準會將上調今年經濟增長及通膨預期，GDP增長從去年12月的4.2％，調高至5.8％，這將是美國自1984年以來，經濟增長最快的年度，但今年GDP增長逾5％，不要以為是美股的大利多，反而是暴風雨來襲，因為經濟快速成長必然伴隨物價上漲。

同時，聯準會將上修今年通膨預期，比去年12月的1.8％將提高，有可能2％以上，去年12月利率趨勢的點陣圖顯示，一直到2023年聯準會都不會升息，但今年通膨上升，這次點陣圖是否暗示2023年將會升息呢？

即便聯準會淡定面對來勢洶洶的通膨，以安撫市場人心，但市場將激烈反應，情勢已有重大變化，美國基金經理人最新調查顯示，通膨及引發的聯準會縮減恐慌，這兩項因素已取代新冠疫情，成投資最大風險，高達93％的基金經理人預料，未來一年通膨更快上漲，將達到歷史高點，同時衡量通膨預期的關鍵指標，10年期盈虧平衡通膨率，目前接近2014年來的最高水準。

萬寶投顧蔡明彰強調，2013年在全球金融海嘯後，聯準會縮減QE的恐慌心理，曾引發全球金融市場的激烈震盪，有可能歷史重演。其實，2013～2014年聯準會縮減QE的恐慌的確干擾全球股市，但台股每次都下跌10％就回升，畢竟資金行情仍持續，直到聯準會正式升息，2015年台股就從10,014點跌到7,203點，跌幅擴大到28％的技術性熊市。

結論是聯準會縮減QE的恐慌，頂多造成台股10％的回檔修正，不過聯準會一旦升息，就會進入跌幅20％的熊市。換言之，今年台股會有10％的技術修正，但不會結束牛市，於是可以理解，為何外資在台股佈下3萬口歷史次高的淨空單，顯然是擔心通膨的衝擊，因為台股是全球股市科技股成分最重，電子股佔大盤市值逾6成，通膨上升將拉動10年期公債收益率到2％以上，那斯達克將下修20％，當然會連動台股的電子股走弱。

上次就在擔心聯準會縮減QE的2014年10月6日，外資的淨空單3.3萬口，創歷史最高，一個月內大盤從9,095點跌到8,501點，下跌6.5％，如果未來一個月比照下跌5～6％，台股將回檔近千點，不得不警戒。

週三台指期壓低結算，淨空單3萬口，果然發揮威力，同時台積電(2330-TW)季度除息淪為貼息，因為台積電以未來一年配息10元計算的殖利率僅1.6％，在今年內都低於10年期公債收益率的水準，市場不知未來通膨上升到何種情況，只能料敵從嚴，減碼過去幾年股價大漲，但現在殖利率偏低的科技股，台積電就是這種股票。

如果週四聯準會調高今年通膨展望，台股高價電子股將面臨一場下修潮，股后矽力-KY(6415-TW)配息10.5元，殖利率僅0.4％，股價從3,095元高點下跌20％，進入了技術性熊市。另外，千金電子有祥碩(5269-TW)，高點來下跌26％，信驊(5274-TW)高點來下跌21％。不怕貨比貨，只怕不識貨，面板友達(2409-TW)去年才虧轉盈，EPS 0.37元，卻大方配息0.3元，殖利率1.6％，與台積電相當，但本益比才6倍，比台積電26倍，低了一大截。友達從高點來回檔，修正僅8％，考量面板第一季財報優及第二季報價續漲，友達的下波攻勢即將發動。

萬寶投顧蔡明彰強調，千萬不要小看投機資金的威力，沒有業績、沒有EPS，只有低淨值、低股價的中小型IC設計近來漲翻天，當然最後的結果是自我毀滅，頂樓加蓋的股票非常危險，介入者要眼明手快，IC設計沒有工廠，不必攤提設備折舊，但威盛(2388-TW)、九暘(8040-TW)、普誠(6129-TW)，淨值低於10元或附近，最近連拉漲停，對台股肯定不是好現象，通常是大盤進入修正的訊號。

既然基金經理人心頭大患是通膨，為何不逢低佈局原物料股票，下次FOMC會議4月27日，同時也是密集發佈第一季財報，鋼鐵、塑化為首的原物料，將有抗通膨題材，又有財報利多加持，可望成為台股未來二個月投報率較佳的族群。

原物料牛年後有一波漲幅，近來量縮修正，呈現良性換手，週四聯準會若上修今年通膨預期，台股第一個攻擊的主流必然是原物料股。週三大盤下跌近百點，塑化的台塑(1301-TW)、亞聚(1308-TW)、台達化(1309-TW)，鋼鐵的中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)、化纖力麗(1444-TW)、集盛(1455-TW)逆勢收紅，隱約看出資金下一步怎麼走。

2月工作天數減少，營收減少，但中鋼稅前盈餘38.5億元，高於1月的36.1億元，表示鋼鐵漲價，拉高盈餘，估第一季獲利百億元，單季EPS 0.6元，而上半年應會達到EPS 1.3元，全年挑戰2元水準，較去年的0.05元，大幅成長25倍，但中鋼的股價淨值比才1.3倍，簡直是地下室的股票。

目前許多原物料股的股價淨值比在1.5倍以下，甚至股價低於淨值，都是地下室股票。記住，股票爬樓梯上去，但坐電梯下來，凡是估值高的股票一定會重挫，但低估值的股票還有一大段的路往上走。

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