指數大區間震盪 投信作帳股有機會高飛？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國10年期公債殖利率這陣子讓全球股市七上八下，上週五(3/12)正式站上市場恐懼的1.6％，引發美國科技股震盪，所幸費半和那斯達克雖然下跌，但指數開低走高，台股本週又將如何表現呢？

關於美債殖利率，市場普遍預期走升，專門研究利率的荷商安智銀行(ING)利率策略師布維特(Antoine Bouvet)更認為隨著經濟復甦和疫苗施打，第二季10年期美債殖利率就會「遠高於」2％，起因是消費急速擴張，布維特甚至預估第二季末，通膨會升至3.5％以上。

雖然這個數據似乎遠遠超過美國聯準會(Fed)對通膨的預估和忍耐2％，但是從之前 美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)和財長葉倫的談話，美國短期內出手升息的機率仍偏小，因為當前最重要的是刺激美國經濟復甦和就業率，在就業率沒有達到一定水準目標之前，美國聯準會傾向接受適度的通膨發生。

從美國科技股技術面來看，那斯達克和費半MACD負值都已收斂接近零，日KD也在50或以下開口向上，上週五雙雙收紅K棒，短線不算太悲觀。而台股更不用太擔心，央行總裁楊金龍說了：「台股就是跟電子零組件產品息息相關，出口好、股市就會好」。台灣去年電子零組件出口占比39.27％、資通訊產品占比14.24％，兩者合計出口占比高達53.51％，而央行本週四(3/18)將發布的經濟預測，預料會上修，而且可能貼近主計處公布的4.64％。有強勁的出口實力支撐，台股當然相對具備優勢。

另一方面，道瓊迭創新高，國際油價仍處高檔，4月交割的WTI原油期貨價格及

5月交割的布蘭特原油期貨價格都分別上漲約2.6％，隨著疫情解封，駕駛活動開始上路，對石油的需求將只增不減。目前石油裂解價差已經回到疫情前的水準， 石油輸出國組織OPEC也上調今年的需求，由每日579萬桶一口氣上修到每日589萬桶。

萬寶投顧陳子榕指出，而受到油價、乙烯價格衝高，遠東區五大泛用樹脂現貨行情持續上漲，PP、ABS雙雙創下六年、歷史新高，另外PE價格也攀升20～30美元，EVA上漲28美元，PVC也續創1,290美元新高。有了油價和景氣支撐，相關塑化、紡織族群將持續受益看多，而預料台股在電子族群之外，也將有嶄新的護國神山群相繼出現。

立敦(6175-TW)2月營收3.03億元，年增69.00％，月營收連續11個月成長；2020年稅後淨利2.28億元，年增87.87％，EPS 1.67元，年增87.64％，股價上漲動能強勁；受惠景氣復甦，上游鋁價大漲以及下游供應吃緊，成本逐步墊高，1月已開始啟用鋁箔新價格，鋁箔可能再調漲3～5％，第一季淡季不淡，後市展望正向樂觀。

新光鋼(2031-TW)鋼市需求復甦，加上原物料大漲，中鋼盤價4月漲1.7％、第二季漲8.3％，世界鋼鐵協會（Worldsteel）預測今年全球鋼鐵需求量增幅達4.1％；大股東2月以來回補700張；券資比已逾10％以上，加上三大法人單週買超逾千張，有望搭上融券回補行情；桃園物流中心預計4月底取得使用執照，估每年租金收入1.8億元，增加營運動能。

亞聚(1308-TW)2月營收5.2億元，年增20.77％，去年全年EPS 1.9元；受惠油價走升，EVA價格創9年新高，第二季全球石化原料供需仍吃緊、價格看漲，法人看好獲利有望再上層樓；擬發放現金股利1.2元、股票股利0.2元，殖利率約為5.87％；大陸太陽能裝機持續成長，加上製鞋業訂單復甦，EVA需求續旺，上半年行情高檔走堅可期。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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