蔡明彰觀點：景氣循環股才走一半 散裝輪、化纖最落後

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，德國股神科斯托蘭尼說，「股市投資人最怕通膨，就像魔鬼怕聖水」。

拜登總統上週已簽署1.9兆美元刺激方案，很快美國民眾可拿到1,400美元紓困金，將會用力花錢消費，去年3月疫情以來，美國已祭出三輪刺激方案，累計規模近5兆美元，市場早已有預期通膨濃厚心理，等待相關數據來映證。

首先，在總體經濟方面，美國十年期公債收益率上週五收盤站上1.6％關卡，為過去疫情一年來首次，預料經濟重新開放及美國政府刺激計劃，十年期公債收益債將在第二季遠高於2％，因為絕大多數美國人皆受疫苗注射，導致零售業強勁反彈。上週發佈2月份物價指數，消費者物價指數CPI 1.7％符合預期，但生產者物價指數PPI 2.8％超預期，創2018年10月來最大漲幅。

通膨先從生產廠商反映，經過一段時間才傳導到消費者。換言之，美國通膨陰影，現在只是前菜，5月才是正餐，估計5月CPI將達到3.3％，大幅超越美國聯準會警戒的2％，屆時不排除美國聯準會將暗示貨幣緊縮，恐重創美股及全球股市。

萬寶投顧蔡明彰強調，沒想到拜登總統的政績卻是科技股的毒藥，拜登期許7月國慶日前，美國人恢復正常生活，不必等到國慶日，現在美國已有三分之一的州解除口罩令，於是出現產業面的通膨領先指標，汽油期貨創二年半新高，表示很多人外出開車了，汽油期貨創高，意味傳統汽車股績效優於電動車，通用汽車、福特汽車今年來股價漲幅分別為40％及54％，但特斯拉卻負報酬4％。

台股投資人迄今仍熱衷電動車題材，嚴重與國際趨勢背道而馳，台股電子股以那斯達克、費城半導體指數為依歸，未來在5月前，電子股分成二種走法，正規電子走入下修或區間，但投機電子股在主力全力拉抬下，將再走高，但應是迴光返照了，因為時日無多，主力別無選擇，硬著頭皮再炒一波。

週一正規電子聯電(2303-TW)、台積電(2330-TW)、日月光投控(3711-TW)、大立光(3008-TW)、 友達(2409-TW)、群創(3481-TW)等壓抑大盤，仍有帶投機色彩的中小電子股攻上漲停，天鈺(4961-TW)、先進光(3362-TW)等創高。可是再參考今年來漲幅前二大電子投機指標，華義(3086-TW)、耀登(3138-TW)已出現重挫，說明這些飆漲中小型電子股，若股價不合理，再厲害的孫悟空，終究逃不了如來佛的手掌心。

萬寶投顧蔡明彰強調，週一這些投機電子股成交量都很大，提防主力、大戶打帶跑，投機不是不可以，但必須跟國際接軌。

在5月前，國際資本市場最大投機主軸是炒作比特幣，對比黃金跌到每盎司1,700美元創新低，比特幣飆到歷史新高6萬美元，顯示所有對沖1.9兆美元刺激方案，帶動通膨的避險資金，全部湧向比特幣。

台股的挖礦股，若與國際接軌，這種投機會有主力共鳴，週一曜越(3540-TW)、微星(2377-TW)、麗臺(2465-TW)、旭品(3325-TW)、海韻電(6203-TW)漲幅超前。其中，麗臺創波段新高最具指標。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年以來美股、陸股的主流都從科技股轉向景氣循環股，石化、鋼鐵、金融等績效勝過科技股，遲早台股會跟上國際趨勢。

週一景氣循環股只有散裝輪反應BDI指數，接近2,000點，新興(2605-TW)攻上漲停，散裝輪載運鐵礦砂、黃小玉、農工原料，較敏感反應通膨。而貨櫃輪長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，運送半成品、成品，對通膨不敏感。特別鎖定股價低於淨值的散裝輪，除了新興之外，中航(2612-TW)、台航(2617-TW)也是，台航去年EPS估1.2元，今年新船換約，EPS成長5成到1.8元，本益比12倍。

觀察大宗商品CRB指數從1970年以來，共出現9次景氣多頭循環，只有1次低於二年，共2次二年半、2次三年，這次從2020年4月以來，大宗商品漲價，目前只走一半的時間，未來還會再漲一年。

非電子股的景氣循環股若太早下車，將錯失行情，看美國熱軋創每噸1,400美元歷史新高，今年來紐約熱軋期貨大漲25％，比CRB指數15％漲幅更大。若拜登政府5月前提出2兆美元基礎建設法案送國會審查，美國熱軋恐又飆更兇。

國內最大熱軋廠中鴻(2014-TW)年產能240萬噸，熱軋佔營收比重逾七成，國內市佔率24％，今年加強出口，獲利成長空間大，大陸鋼鐵龍頭寶鋼今年股價大漲50％，台灣的鋼鐵龍頭中鋼(2002-TW)才漲4％。大陸熱軋指標華菱鋼鐵今年來股價大漲70％，上週公告近百次機構調研，而台灣熱軋中鴻今年才漲17％。

去年大陸股票基金重壓科技股，績效輝煌，不少基金投報率逾100％，但牛年後科技股重挫，使基金平均淨值下跌15％，遭致基金投資人抱怨，於是近二週大陸基金經理人頻繁調研上市公司，企圖換股拉抬績效，而最密集調研不再是晶片、5G、AI等產業，而是鋼鐵、塑化等景氣循環股，這點值得台灣投資人參考。

上週陸股調研第一名的化纖的恒逸石化，超過200次，主因歐美即將疫情解封，不少民眾一年來沒有添購服飾，NIKE、愛迪達adidas服飾門市將全開，國際服飾大廠開始對成衣廠下大單，儒鴻(1476-TW)接單到年底，股價攻500元天價，但最有爆發力是上游化纖原料廠，台股就是尼龍粒的集盛(1455-TW)、力鵬(1447-TW)，獲得下游成衣客戶的回補庫存，集盛、力鵬目前價位在淨值附近，今年獲利可望三級跳，而重點是多數台股投資人不注意，反而成為黑馬。

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