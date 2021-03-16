季底作帳行情 法人都買哪些？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國十年期公債殖利率竄升至1.6%，引發投資人同步拋售股債，尤其是科技股波動大，因為基期較高所以修正似乎尚未結束。美股指數走勢很分歧，道瓊指數頻創歷史新高，那指及費半指數則跌回季線，台股與美股連動高，台積電(2330-TW)與聯電(2303-TW)還沒收復月線及季線，壓抑了大盤向上空間，但資金往金融傳產等權值股輪動，形成下檔支撐，在上有壓下有撐的情況下，估計大盤維持高檔相形震盪，個股表現為主。

時序進入第一季季底，法人與集團結帳對個股走勢影響較大，中小型電子不像大型電子股需仰賴外資點火，尤其股本小、股性活潑的IC設計更是內資主力最愛。例如驅動IC傳第二季再調漲售價，敦泰(3545-TW)、天鈺(4961-TW)及晶宏(3141-TW)等驅動IC廠，今(15)日股價同步攻上漲停，再創波段新高。

受惠於驅動IC漲價程度最高的應是龍頭股聯詠(3034-TW)，其股價卻漲不到2%，問題不在基本面，而是在籌碼。3月以來外資持續調節，導致股價無法反應基本面利多，可見法人對短線股價的影響不可小覷。

IC設計受限晶圓代工產能不足，缺貨漲價恐是為今年的常態，就連記憶體最不缺的Nand Flash，也因上游控制IC缺貨而報價止跌回穩。記憶體供應吃緊，最缺的莫過於DDR3利基型產品，全球缺口超過3萬片，就算業界增加產能還是難以抵擋漲價的趨勢。受惠最高的除了華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)等利基型製造廠，晶豪科(3006-TW)光庫存的潛在利益就相當可觀。

今年以來外資大買晶豪科1.5萬張，投信也買進約1800張，這波電子股拉回，晶豪科連月線都沒有碰到就反彈，隨時再挑戰前高。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，電子集團股則可留意國巨及華新兩大集團旗下的凱美(2375-TW)與佳邦(6284-TW)，去年11月開始，我在專欄中就不定時追蹤凱美，看好國巨與鴻海的結盟，凱美將成為兩大集團扶植的對象。後來凱美股價從50元左右大漲近兩倍至146.5元，2月一波拉回到月線整理後，又開始漲起來，看來行情還沒有結束。

凱美2月起併入電阻大廠旺詮，而電阻從去年第四季開始進入供需吃緊狀態，今年1月旺詮電阻漲價10%~15%，估計4月再度調漲售價，帶動凱美營收與獲利。原本鋁電受惠手機快充、電動車充電與5G應用，去年第四季已經調漲5~10%，不排除4月起進一步漲價。電阻與電容2大產品處於上升循環，將帶動凱美毛利率大幅提升，估計年EPS上看10~11元，目前本益比約10倍，還有上漲空間。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，季底集團法人作帳行情還可留意華新科持股33%的佳邦(6284-TW)，其主要產品是保護元件與高頻天線模組開發，華新科入主後，佳邦併入信昌電旗下的電感廠，有助於未來在5G及車用電子市場的布局。

目前佳邦在全球車用GPS市佔率約25%，已達到全球第一，去年EPS 2.59元較前年1.34元大增近一倍，今年前2月營收年成長高達九成，今年EPS上看6元，股價也是不斷盤堅向上，凱美與佳邦是今年被動元件最有看頭的股票，後市相當值得追蹤。受限篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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