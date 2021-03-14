中芯急追台積 哪些類股受惠？受害？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，1.9兆美元紓困案，在美國眾議院順利通過，加上美國標售十年期公債順利，十年期公債殖利率下滑至1.51％，市場緊張氣氛頓時放鬆，激勵美股道瓊大漲0.58％，再創新高。

台股也跟著一片紅通通，指數一路開高並重新站上所有均線，重返16,000點大關，精神指標台積電(2330-TW)，收復600元關卡，持續向月線挑戰。電子股整體揮別低迷氣氛，上市櫃合計共有1,355家上漲，電子成交比重也上升至66.3％，電子成交比重的提升將有助於台股大盤後續的表現。

在疫情發生之後，美國有2,400萬人失業，對美國政府來講，眼下最重要的當然是刺激就業率和經濟復甦。而從經濟數據來看，全球景氣確實在升溫。

美國2月消費者物價指數CPI年增1.7％，增加幅度是一年多以來的新高，扣除食物和能源之後的核心CPI也年增1.3％，市場認為2月通膨溫和成長只是開端，未來幾個月通膨率會更明顯。

而大陸最新公布的2月生產者物價指數PPI也大幅上升至年增1.7％，創27個月來新高，主要是受到需求增加、能源商品價格大漲的影響。市場預測3月PPI年增速將會超過3％，第二季則更可能漲超5％。

雖然美國財政部長葉倫(Janet Yellen)出面拍胸脯保證，通膨急遽升溫不會發生。但市場間仍充滿雜音，有資深利率策略師認為美國在第二季重啟經濟後，10年美債殖利率可能就會升破2％，而且預估2021年美國平均通膨率將達2.9％。

姑且不論通膨問題，國際商品價格和需求已經逐日擴大，隨著疫苗施打更加普及，加上1.9兆美元資金進入市場，報復性消費隨時都會出現。因此今年在投資市場上，預料景氣復甦、抗通膨股仍將成為中長線焦點。短線上科技股大多已跌深整理，在營收業績支撐下，有些族群個股仍可以尋找好買點。

像DRAM報價連續三個月上漲，整體市場仍呈現供不應求，因此第二季報價仍有上漲空間，南亞科(2408-TW)2月營收月增4.68％，年增26.91％，華邦電(2344-TW)2月營收年增73.25％，兩者股價修正後，法人開始回補。

萬寶投顧陳子榕指出，3/9為大家推薦的大世科(8099-TW)，連著兩天都噴漲近10％，股價從33.8元漲到43.65元，大漲9.85元，股價創波段高，漲幅高達三成。目前法人籌碼在傳金、電子佈局略顯平均，顯示族群漲勢隨時輪動，在指數區間整理下，買低不買高，才能攻守兼備，穩操勝券。

茂順(9942-TW)因歐美疫情逐漸解封，營運自去年第四季回溫，訂單能見度已至6月，今年單季營收可望維持去年第四季以上的水準；因應大陸及歐美客戶需求，今年將購置機台滿足訂單需求；2月營收1.92億元，年增21.58％。

亞聚(1308-TW)2月營收5.2億元，年增20.77％，去年全年EPS 1.9元；受惠油價走升，EVA價格創9年新高，第二季全球石化原料供需仍吃緊、價格看漲，法人看好獲利有望再上層樓；擬發放現金股利1.2元、股票股利0.2元，殖利率約為5.87％；大陸太陽能裝機持續成長，加上製鞋業訂單復甦，EVA需求續旺，上半年行情高檔走堅可期。

上銀(2049-TW)去年12月已調漲線性滑軌、滾珠螺桿等產品線至少5％，近期再調漲部分產品逾10％，因需求及原物料上漲，將啟動下一波報價調漲；2月合併營收18.66億元，年增53.21％；累計前2月合併營收38.32億元，年增69.75％，雙雙改寫同期次高；第二季訂單滿載，訂單能見度至第三季，其中晶圓機器人、晶圓系統等產品，今年訂單全滿，預期今年業績將優於去年；外資重申「買進」和「加碼」評等，上調目標價最樂觀至580元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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