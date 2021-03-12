疫後消費動能強 原物料走長期多頭趨勢?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，週二(3/9)美國科技股大反攻，特斯拉終結2月初以來的跌勢，大漲110.58美元，以逼近20％的漲幅帶領科技股上攻，那斯達克指數大漲464點，或3.69％；費半指數也噴漲逾6％，台積電ADR、聯電ADR、日月光ADR全數上漲逾2％。

原本是萬家歡騰，但可惜台股週三(3/10)未能收復月線，重返16,000點大關，科技指標股台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)也開高走低，高價股唯獨矽力-KY(6415-TW)受惠大陸5G半導體發展而一枝獨秀站上漲停板。

美元指數站上高點92.5之後，短暫一天的拉回再持續往上，與美元指數掛勾的公債殖利率走勢依然影響股市表現，尤其是科技類股。雖然市場上有人認為美國大撒幣終究導致美元弱勢，但不管美元是反彈或真的落底回升，短線上只要美元指數、殖利率持續走高，科技股表現就可能受到壓抑。

另一方面，全球經濟指標持續帶來好消息，經濟合作暨發展組織(OECD)對今、明兩年的景氣樂觀，一再上修預測值，2021年預估全球經濟成長5.6％，2022年預估成長4％，美國和中國大陸今年則分別有6.5％和7.8％經濟成長前景。經濟成長伴隨的就是物價指數的上升，國內主計總處最新公布的消費者物價指數CPI，2月年增率也來到1.37％，創13個月來新高，而CPI的走升當然也和國際原物料價格有關。

和去年同期比較，黃豆、玉米漲逾50％，小麥漲20％，棉花漲40％，鎳銅錫金屬價格也都漲50～60％，石油近日更突破70美元，創一年來新高。而隨著景氣復甦，消費動能增強，3、4月的CPI漲幅預料會再擴大，原物料價格預料可望走出一波長期多頭趨勢。而受惠原物料、石油價格上漲的鋼鐵、傳產原物料族群，當然仍將是盤面焦點。

1月以來，南港(2101-TW)陸續買進台橡(2103-TW)股票，3月再大力加碼，光是3/4～3/9就再買進台橡11,791張，每股均價28.72元，累計共買進18,019張，每股均價25.97元，持有台橡股權比例已達3.61％。由於6月股東會召開，4/20之前必須過戶完成，外界不免想像這次南港大買台橡是否有所意圖，不過南港澄清純粹是因為看漲原物料，做景氣循環底部的投資。而不論是因為股權或投資，對台橡股價都是正面影響。台橡短線雖創波段高點，但長期來看位階仍相當低，後續股價仍有表現。

萬寶投顧陳子榕指出，2/23和大家分享的新光鋼(2031-TW)股價經過短線整理後，最近又開始帶量上漲，逐步向前波段高點43.6元逼近；而3/9才為大家推薦的大世科(8099-TW)，週三、週四連噴2根漲停，果然籌碼追蹤，騙不了人。只要隨著市場趨勢分批佈局，投資就容易穩操勝券。

裕民(2606-TW)2020全年營收85.07億元，稅後淨利8.78億元，EPS 1.04元，擬配發現金股利1.2元，股息殖利率約3.3％；海岬型船運價年成長近六倍，巴拿馬型是倍數價，超輕便型與輕便型是三倍多價格，裕民今年獲利可望翻倍甚或翻數倍；裕民船隊運力為50艘，總載重噸位為729.29萬噸，未來還有6艘新船要交船，預計今年2艘、明年4艘海岬型將加入船隊。

亞聚(1308-TW)2月營收5.2億元，年增20.77％，受惠德州冰風暴石油減產，EVA價格創下九年新高，第二季全球石化原料供需仍緊張、價格看漲，法人看好獲利有望再上層樓；擬發放現金股利1.2元、股票股利0.2元，殖利率約為5.86％；大陸太陽能裝機持續成長，加上製鞋業訂單復甦，EVA需求續旺，上半年行情高檔走堅可期。

台橡(2103-TW)2月營收24.03億元，月減12.77％，年增22.65％；受惠油價彈升，丁二烯報價擺脫低谷，加上大陸車市復甦帶動BR、SBR報價走揚，利差加大，1月表現較去年同期明顯成長；南港1月以來持續買入逾1萬8千張；三大法人近期同步偏多操作。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險