生技股漲勢凌厲 誰是下一棒？

【撰文／王榮旭】

新春牛年過後，大盤強勢站上萬六大關，但是隨著美國費半、那達指數跌勢帶動下，指數連動性最大台積電遭外資調節，2/25領先跌破月線，股價失守600元大關，在外資態度偏空下，短線上指數將呈箱型區間震盪。權值股資金釋出後資金轉往中小型股，其中航運、紡織、觀光、生技等非電族群成為撐盤要角。

長聖、晶碩帶動比價行情

盤面以生技醫療指數2月份表現最強勢，單月漲幅18.05%，新藥股合一(4743) 期下糖尿病足部傷口潰瘍(DFU)新藥ON101接獲衛福部查驗通過，預計在台灣獲得藥證後，將進一步啟動全球市場布局，股價從2月低點177元，一路噴到316.5元，單月漲幅近8成，生技股王的地位角逐激烈，細胞療法長聖(6712)自1/8掛牌登櫃後，股價從160.5元走出一波多頭行情，3/9仍持續創歷史新高來到355元，和隱形眼鏡股晶碩(6491)角逐生技股王的寶座。晶碩為和碩旗下轉投資，主要為代工隱形眼鏡業務以及自有品牌雙管齊下，營收自2020年7月逐月成長，第一季為傳統淡季，股價卻持續創歷史新高來到334元，生技比價效應正在展開。