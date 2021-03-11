資金大搬風 汽零股有機會嗎？

【撰文／黃清照】

美國科技股大跌，那斯達克走空，那指目前跌破季線且遲遲無法往上攻堅，費半指數也是一樣狀況，但反觀道瓊及標普500指數，道瓊甚至剛創新高，標普也在月線之上走強，國際資金明顯回流到傳產股。不過，這回以往跟著那指、費半走的台股，在這波下跌中，表現異常抗跌，加權指數雖然跌破月線，但距離季線仍有一段距離，中小型股的櫃買指數更強，櫃買打到月線收腳，也相當於頸線位置支撐，這波回跌中，資金除了往塑化、鋼鐵、紙類等傳產股流入外，航運、旅遊等後疫情概念仍是市場看好的題材之一。估計目前台股盤勢已經跌深了，如今可以布局第一季營運佳的股票，若再配合投信作帳，下半個月將會比較有表現空間。

先前我在全市場最早提出，汽車零組件股去年第一季是谷底，接著走出一年的谷底反彈行情，如今一年過去了，汽車產業大洗牌，以特斯拉為首的電動車市場份額不斷提高，而傳統汽車大廠也紛紛投入電動車的開發中，就連蘋果也想來分杯羹，就是因為橫空出世的電動車這塊餅太大了，就如當初我說的馬車過渡到燃油車，如今燃油車也將過渡到電動車了，這是一個產業全面的升級，因此我特別看好汽車零組件及汽車電子產業，今年第一季又面臨去年基期相對最低，財報上絕對好看，一起來看看有哪些公司值得留意。

貿聯、騰輝強強結盟 攻一條龍服務

特斯拉股價由880美元回跌到563美元，回測幅度約36%，貿聯-KY(3665)為特斯拉重要連接線束供應鏈，這波受到特斯拉拉回影響，股價也回測到季線止跌，已經是非常低的價位了。貿聯去年前三季賺9.39元，預估全年將賺14元，今年挑戰19元，以目前股價270元計算，本益比僅14倍，相當低估。