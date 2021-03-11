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景氣夯 低基期股誰補漲？
【撰文／陳子榕】
拜登上任後主推的1.9兆美元財政刺激紓困案，在參議院以一票之差安全過關，預計3/14前拜登簽署完成，到時候大部份的美國人民每人將可以領到1400美元的支票，更重要的是市場所期待的資金活水又將一波波推向世界各地了。雖然消息正面，但國際股市週一(3/8)卻多開高走低，台股依舊面臨重要月線保衛戰，尤其週一台幣盤中升值幅度趨緩，電子指數持續低迷，台積電(2330)又失守600元關卡，外資不但繼續賣台股還微幅匯出，種種因素都讓股市依舊瀰漫不安氣氛。
幸好在台股的基本面上依然有著好消息。最新公布的二月份台灣採購經理人指數PMI雖然較一月份回跌1.9%，但主要是受到農曆年工作天數減少影響，整體而言已經是連續八個月擴張，且連續四個月維持在60%以上，而且不分傳產、電子、民生，所有行業都在向前衝，全都在忙著消化滿手訂單。而且廠商對於未來六個月展望都呈現樂觀到幾乎毫無風險可言。而台灣的製造業景氣燈號也是不斷翻揚，一月份已經由持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈，這可是2010年九月以來第一個黃紅燈，真的是十分寶貴。
有了基本面的實力，台股就多一分保障。在目前科技股疲弱狀況下，資金持續流向傳產金融族群，週一的金融期指呈現逆勢上揚0.65%，電子期則下跌0.67%。國際油價又受到沙國境內最大石油出口港意外遭無人機攻擊影響，使得布蘭特原油報價迅速飆破70美元，可以預料近期包括台聚(1304)、華夏(1305)、台達化(1309)等五大泛用樹脂族群將持續看俏。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1428期】
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