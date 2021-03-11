玻璃報價狂飆 台玻獲利向上衝

【撰文／王榮旭】

美國道瓊指數3/9再創歷史新高來到32148點，道瓊指數改寫歷史新高，科技股為首的兩大指數卻慘遭提款，美國四大指數漲跌互見，電子股面臨漲多的修正，而不是基本面的轉壞，再加上美國政府已通過1.94兆美元紓困案，我認為熱錢持續留在股市，只是聰明錢已從去年漲多的電子股轉到非電子族群，最主要原因是新冠疫苗在各個國家施打後，市場預期經濟加速復甦所導致，然而原物料和景氣連動最快，可以看到價格近期漲勢驚人。

電子資金大挪移 金融傳產原物料接棒

台積電、聯電外資轉賣為買之前，加權指數難以創高，但金融傳產原物料漲起來，成大盤下檔支撐，尤其228連假過後，美國德州暴雪肆虐，原物料報價再度看漲，其中我最看好的就是塑化及鋼鐵族群；我在1426期推薦過塑化股華夏(1305)，連假前收盤29.55元，3/5公司公布2020年財報，全年獲利2.95元，第四季單季稅後獲利達1.84元，隔日股價一度鎖死，尾盤收33.2元，當時SM、ABS及PS報價皆走揚，我更看好PVC將更加吃緊，華夏第四季單季表現亮眼，今年第一季淡季不淡反而維持高檔，2月營收15.51億，年增22.21%，今年獲利有4元以上的實力，目前本益比仍相當低，後勢仍看好。鋼鐵族群我則看好中鴻(2014)，近期創了波段新高價來到19.15元，2月營收35.71億，年增6.17%，不僅擁有中鋼料源支援，受惠鋼價上漲程度比其他鋼廠高，全年EPS可能到1.7~2元，本益比約僅10倍，估計4月份熱軋報價將會再調漲，未來將持續追蹤。