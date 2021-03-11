「金」奇隊長護航台股

【撰文／莊正賢】

美國科技股跌深出現全面強彈，方舟創新的女股神伍德認為破壞性的創新，是驅動未來世界的主要力量，看好這一波科技股回檔後，美國科技股的牛市會更加強勁，但目前費半及那斯達克仍尚未站回季線之上，其實還不安全，也大大影響到台股的投資風向。

3/9那斯達克、費半大漲，但台股非常「冷靜」，成交量縮到只有2600億，市場上充斥著科技股雜音，漲價缺貨的IC設計、晶圓代工、記憶體、被動元件、MOSFET、面板等因為OVERBOOKING，開始有庫存的疑慮，所以即使美國科技股強彈，台股的電子股仍維持弱勢的格局，資金面法人也才剛從電子股大量撤出換股，轉進傳產、金融股，因為今年前兩個月電子成長股大漲後，股價變貴了，殖利率變低了，例如護國神山台積電，今年殖利率可能只有2.5~3%，聯電配息1.6元創下21年新高，但殖利率只有3.3%，所以不是這些漲價缺貨的成長電子股基本面不好，而是市場資金現在更傾向低本益比高殖利率的個股。

而這波科技股回落的主因是美國十年期公債殖利率從0.52%上升到1.614%，對低殖利率的電子成長股不利，大量資金轉戰金融股，尤其偏好以壽險為主的金控，股利政策也可望維持一定的水準，15 家金控元月獲利達695.4億元，年成長73%，這也是為什麼在台積電已經跌到季線附近，台股還可以撐在月線附近的力量，「金」奇隊長正在護航台股！