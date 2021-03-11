蔡明彰觀點：庫存回補剛性需求 抗通膨股2月營收亮眼

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，追劇，不能只看一集，連續劇要看下去才知最後結局。

週二美國580億美元3年期公債順利拍賣，致使公債收益率滑落，跌深科技股鬆口氣大舉反彈，那斯達克、費半指數，今年來M頭走弱，曾淪為負報酬。最大威脅就是通膨預期而拉升公債收益率，如今是否警報解除呢？

接著本週美國再拍賣380億美元10年期公債、240億美元30年期公債，要看是否順利發行，還有本週美國公佈上月物價指數CPI及PPI，這些數據將決定美國公債收益率的走勢。

以10年期公債收益率為例，發生新冠疫情之前，2011至2019年間1.6％～1.7％為長期低點，2020年最低跌到0.5％，今年公債收益率反彈，遭遇1.6％～1.7％的阻力，需要技術性的調整。

結論是10年期公債收益率1.6％～1.7％，肯定不是今年最高點。因此科技股僅短線跌深反彈，自去年疫情以來，使美國民眾產生憂患意識，到去年底，銀行存款至少大增兩兆美元，對一向愛花錢、不存錢的美國人而言，囤積現金必然在今年疫情解封後，報復性消費。

資本市場今年主軸是提前反映民眾囤積現金、如何消費，以下背景未來將發生。疫情解封，民眾逛商店賣場，對日常生活必需品需求大增，觀察賣場的商品，衣服多數的原料是棉花、化纖。餐具、寢具多數材料是銅、鋁、玻璃。食物材料是黃小玉，而日常用品最多材料是塑膠，於是全球民眾的消費模式，不再像去年獨厚科技產品，而是分散到更多的生活用品。

相較美股科技股的大幅反彈，週三亞股冷靜應對、開高走低，台股漲幅不及60點並量縮，電子股的亮點只有跌深的千金股，股后矽力-KY(6415-TW)高點以來重挫近30％，週三攻上漲停，特斯拉高點來大跌近4成，週二強彈兩成，但週三台股特斯拉供應鏈及電動車概念股並無激情。鴻海集團乙盛-KY(5243-TW)、廣宇(2328-TW)沒人敢追價。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年投資選股思維要全面改變，講故事、畫大餅放兩邊，業績、景氣擺中間，2月工作天數少，連台積電(2330-TW)營收都月減16％，但不少抗通膨概念股營收相對強勁，顯示中下游廠商因應未來疫情解封，而大舉庫存回補，這些公司應是未來逢低加碼標的。

其中，記憶體價格看漲，旺宏(2337-TW)2月營收MoM增加0.21％，在記憶體生產廠商最旺，今年EPS估3.6元，本益比12倍，DRAM模組廠威剛(3260-TW)2月MoM只減4.07％，YoY成長12.27％，今年EPS估7元，本益比12倍。

面板雙虎在缺料、缺貨下，2月營收意外強勁，友達(2409-TW)2月營收僅MoM小減3.83％，但YoY大增44.73％。群創(3481-TW)2月營收MoM-7.9％，YoY成長79.3％。面板雙虎今年最新EPS上修至2.8元～3元間，本益比都是個位數。外資今年來調節晶圓雙雄，但對面板雙虎仍不斷加碼，面板雙虎2月營收都超過250億元，肯定第一季獲利超過百億元，單季EPS逾1元。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股營收亮眼不是新聞，傳產抗通膨股營收跳升才令人跌破眼鏡。

現在全世界都在瘋搶塑化原料，PVC創歷史新高，華夏(1305-TW)2月營收居然MoM只小減3.26％，但YoY成長22.21％，今年EPS估4元，本益比8倍。生產SM的台苯(1310-TW)、國喬(1312-TW)2月營收分別MoM增加0.07％及小減4.57％，由於苯價隨油價上漲，推升SM報價上漲，週三的二線塑化開低走高，顯示並沒有遭電子股反彈的資金排擠。

美國市場有鋼鐵訂單，但沒有原料可生產，以至美國鋼鐵價格比其他各國高出70％，熱軋鋼材每噸創1,400美元天價，熱軋大廠中鴻(2014-TW)2月營收意外月增7.84％，YoY成長6.17％，看來第一季營收篤定超過百億，單季獲利有把握10億元，EPS 0.7元。

中鴻母公司中鋼(2002-TW)2月營收301.08億元，僅MoM小減2.3％，YoY成長15.53％，中鋼將在週五開出4月盤價，預計將連10月調漲。由於2月起中鋼使用低價鐵礦砂原料庫存，產品利差放大，預料第一季稅後盈餘逾100億元，單季EPS 0.6元，上次中鋼單季賺百億元，是2011年，那波股價最高來到35元。

景氣循環股的長線買點，可參考股價突破10年線反壓，中鋼10年線反壓25元，本月外資在傳產大型股買超最多就是中鋼，現在已經站上10年線了。以友達為例，去年12月站上10年線12元，後來漲到20元，漲升近7成。散裝輪的裕民(2606-TW)、台航(2617-TW)2月營收分別月減3.29％及月增0.27％，散裝輪運送鐵礦砂、黃小玉，較敏感反應通膨。

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