後疫情時代 資金流向價值型個股

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國就業報告優於預期，反映經濟狀況改善，美股上週五大漲，亞股周一(8日)卻開高走低，主因是美元上週大漲1.2%，新興市場貨幣回貶，外資撤出，才三個交易日，外資又賣台股達955億元，其實美元上漲及美債殖利率攀升都是反映疫苗陸續施打後，經濟升溫，但去年以來全球股市已領先上漲反應，尤其對景氣最為敏感的科技股，在大漲一年多後拉回修正，所以這波回檔並非經濟基本面問題，而是漲多拉回。

美、中、韓、日、港股這波都跌回季線附近，台灣科技股走勢也同步拉回，台積電(2330-TW)上周最低已經逼近季線，聯電(2303-TW)則是已經跌破季線。台股大盤目前僅跌破月線，離季線15238點還有逾500點的距離，原因在於資金由電子撤出流向金融、傳產、原物料等權值股，形成下檔支撐，除非有新的利空，大盤在上有壓、下有撐的情況之下，3月應該仍維持高檔區間震盪的格局。

股市是經濟的櫥窗，全球景氣持續升溫，中線行情仍看多。3月選股不選市，上周專欄提到看指數會失真，原因在於這波電子修正，但我看好的原物料股卻逆勢漲上來。經濟成長，物價通膨升溫，塑化、鋼鐵等原物料價格上漲，廠商獲利跟著水漲船高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，2月專欄中看好的華夏(1305-TW)與中鴻(2014-TW)，這波股價整理是姿態非常高，受惠產品報價上漲，去年以來業績大幅成長，例如華夏去年第4季EPS達到1.84元，比我原先估計的1.2元高出許多。今年以來PVC報價又再調整12%，合理推估華夏今年首季EPS仍會超過1元。而第1季是淡季，PVC就供需吃緊，因此全年EPS上看4~5元，本益比

低於10倍。去年華夏配息1.8元，以今(8)日收盤價33.2元計算，現金殖利率高達5.4 %。資金現在正流向這種低基期、低本益比、高殖利率的價值型股票。

中鴻去年第4季EPS達0.54元、全年為0.37元，配0.3元，配息率81%。雖然現金殖利率只有1.6%，但是今年第一季主力產品熱軋漲幅達25%，估計第1季利差不輸去年第4季的情況下，單季EPS有挑戰0.5元的實力。而4月盤價可望再調漲，目前下游客戶在意的是數量而非價格，換句話說，現在誰手中有最多料源就是贏家。

中鴻有中鋼料源供應，受惠漲價程度最高，估計今年EPS上看1.7~2元，本益比也是10倍，明年配息率只要五成，以現在股價18.1元計算，殖利率就接近5%。這種價值型股票，不僅傳產，電子也有。

像是面板股友達(2409-TW)與群創(3481-TW)，受惠去年第4季面板價格大漲逾兩成，群創單季EPS達1.04元，今年第一季面板價格再度攀升15%~20%，估計第一季毛利率將從20.4%升至30%，第一季單季可望有1.1~1.2元。群創法說會預估，面板今年將缺貨一整年，第一季淡季不淡，進入第二、三季的旺季，獲利可望更上一層樓，全年EPS上看4~5元，目前股價僅10元左右，實在太委屈。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，這波電子股修正，不少股票跌回月季線，但是群創仍在五日線附近強勢整理，真的不簡單，這波抗跌的電子股，將會是下一波電子的領頭羊。受限篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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