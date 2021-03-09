美債回升 非科技股 投資比重該拉升？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，在全球股市引發動盪的美國10年期公債殖利率，上週五(3/5)盤中再度飆上一年來新高1.626％，所幸美國就業數據優於預期，讓美股四大指數全數反彈，其中，費城半導體反彈幅度最大達3.15％，台積電ADR大漲4.51％、聯電ADR上漲2.5％，若台積電(2330-TW)股價能守穩600元關卡，加上季線支撐，短線上只要美股不要有太大震盪，外資不要狂倒貨，台股應該可以稍微止穩，部分科技股也可望有表現空間。

對於美債殖利率持續攀高，除了美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)出來信心喊話，包括美國新財長葉倫(Janet Yellen)、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)都異口同聲認為殖利率攀升反映的是經濟好轉，市場不需因此過度擔心，而且強調美國聯準會手中的工具絕對可以應付殖利率升高的問題。

2月底時澳洲政府緊急斥資30億澳元(約23.5億美元)購買澳洲政府公債，歐洲央行(ECB)及日本央行似乎也都準備隨時出手，並願意容忍通膨指數，這些全球主要央行最大共同目標就是刺激就業市場和經濟復甦。對於這些央行的喊話市場是否買單，可以持續觀察。

近五個交易日以來，外資已經大賣台股近1,660億元，期貨部分空單維持在兩萬多口水位，而在外資大賣的時候，八大官股券商則趁機護盤，自2/26開始大買台股累計約309.24億元，官股券商通常是「逢低買進」，因此近期出手的目標值得留意。此外，在三大法人買超個股中，仍偏向航運、塑化、傳產金融族群，畢竟電子股籌碼相對凌亂，傳產股反而具有低基期的優勢。

尤其，接下來房地產年度329黃金檔期即將登場，相關族群股價不容小覷。去年起台商陸續回流，意外推升台北市豪宅和造鎮案重啟，加上疫情科技和景氣復甦衍生的房產需求，以及國際原物料暴漲，不但讓今年房市看回不回，反而意外爆出今年329檔期2,600億元的歷史天量，堪稱房市史上最大檔，相關族群包括潤弘(2597-TW)、欣陸(3703-TW)、冠德(2520-TW)、亞昕(5213-TW)股價從2月以來都開始回溫上升，隨著329檔期接近，房市銷售業績帶動，股價勢必更具有想像空間。

其中，欣陸除了在台中推出兩大豪宅大賣33億元，並切入水資源工程，最近水情告急，推升再生水廠的急迫性，欣陸除了拿下高雄鳳山溪再生水BOT案，開始穩定供水，同時也取得臨海再生水廠及台南安平再生水廠新建工程，此外，還攜手日本大和房屋集團、大倉日航酒店管理公司，在高雄亞洲新灣區打造首宗日系飯店共構宅，股價將有機會挑戰前波段高點27.8元。

萬寶投顧陳子榕指出，在指數高檔大區間震盪，電子與非電子佈局比重建議為4：6，並應控制資金比重與持股比例，以短線操作為宜。

中光電(5371-TW)受零組件缺料及船班影響，部分產品售價可望調漲；依訂單能見度估算，全年節能、影像兩大產品線出貨量都將年增10％～20％；正式展開OLED NB前段製程代工業務，第一季已開始小量製作，將擴增廠房設備，預計半年左右開始進入量產；今年資本支出約12.65億元，年增10％，主要擴大越南、中國吳江產能，第二季新產能可望逐步開出，力拚今年兩地產能均較現在提升一倍。

冠德(2520-TW)受原物料上漲影響，國內模板、混凝土、鋼筋、機電價格均大漲，房價勢必上調；受惠台商回流及企業尋求總部需求，土地廠房需求增強；外資、投信近一週買超2,605張；329檔期前後將於三重和台中各推出新建案，總銷金額分別是34億元、16億元；案量上百億元的三重太子汽車廠案預計第四季推出。

台玻(1802-TW)受兩岸房地產市場有回溫跡象，營運可望重返成長；去年8月起電子玻纖布報價開始上漲，加上CCL廠玻纖布庫存大幅下降，以及國際銅價狂漲，報價逐步走出兩年來的谷底區，其中以7628、75G的中階布種交易放量最大，台玻在中國大陸市場營運貢獻度增加下，體質好轉。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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