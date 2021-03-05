外資狂提款 趁止跌反彈把握換股的機會?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國十年期公債殖利率盤中再度竄升逼近1.5％，讓美股四大指數全數收黑，也拖累全球股市表現，台股目前已經摜破月線，接下來兩、三個交易日將是台股能否重返月線的關鍵。

雖然台股跌破月線，外資再大賣525.15億元，但大盤並沒有宣告熊市來臨，因為週四(3/4)雖然下跌305.32點，但上市櫃沒有一家跌停，反而還有20家漲停板，且新台幣盤中仍然強勢維持升破28元，且就指數來看，今年年初以來台股總共最高漲了1,847點，以回檔0.382計算，指數約為15,873點，正式跌破，上升軌道趨勢被破壞，未來需盡快重新站上15,873點。當然，目前影響股市的因素相當多，大致上還是得緊盯外資資金、美元走勢和公債殖利率。

在這波回檔修正中，科技股明顯受到最強烈的衝擊，連續兩天，那斯達克指數與費半指數雙雙重挫。台積電(2303-TW)在內資不敵外資狂賣下，目前也面臨600元關卡保衛戰，若台積電股價持續走弱，恐將壓抑大盤和科技族群的表現。

反觀傳產在這波跌勢中反而脫穎而出，主要也是受惠於預期全球景氣日漸復甦，原物料需求強勁。今年以來原油期貨價格已經飆升24％，OPEC+(石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國)傾向繼續減產至4月，因此油價近期仍有支撐，甚至不排除還有上漲空間，其他原物料價格包括鋼鐵、銅、玉米、小麥…等所有金屬和農產品價格也都大漲，高盛商品研究部門認為石油、銅等重要金屬才剛展開商品的超級周期，而且預估未來一年內，商品市場會有高達15％的投資報酬率。

萬寶投顧陳子榕指出，近期看到石化產業開始進入下一波景氣擴張階段，相關族群股價也隨之走強，例如華夏(1305-TW)週四3/4最高31.5元，已創下2018年6月以來新高；航空貨運市場今年需求能見度高，貨運價格也是易漲難跌，加上第二季淡季價格有支撐，華航(2610-TW)近期股價最高來到15.1元，也是近六年來的新高。

在三大法人的買賣超當中，也可以明顯看到資金通往傳產。週四3/4投信買超的前十名當中，有八檔全是傳產股，自營商也唯有一檔群創(3481-TW)是電子股，外資也多佈局在鋼鐵、石油、塑膠。因此，隨著景氣持續擴張帶動需求走強，原物料族群及景氣回升股反而將具有抗通膨的實質效果。

新光鋼(2031-TW)隨景氣復甦需求轉強，鋼鐵價格持續上升，上半年價格仍看漲，新光鋼之前低價鋼品庫存約有6～7個月，可望隨漲價受惠，法人估今年毛利率將重返雙位數，本季獲利將優於上一季；新光鋼1月營收12.67億元，創歷史新高，2月受工作天數減少影響，營收預料略微下滑，不過隨3月恢復正常，預估新光鋼第一季營收仍可望突破30億元，改寫新高紀錄。

聯成(1313-TW)因供需吃緊，2-EH(異辛醇)現貨報價勁揚近三成，下游DOP報價也大漲23％，聯成在兩岸的DOP年產約223.7萬噸，占營收比60％，營運動能看俏；1月營收59.94億元，月減1.59％，年增77.35％；三大法人近期同步買超。

欣陸(3703-TW)因台商回流拉豪宅買氣，欣陸旗下大陸建設在台中兩大豪宅售出36戶，成交額逾33億元；水情告急，欣陸中鼎團隊切入高雄鳳山溪再生水BOT案，已完工穩定供水，另外並拿下臨海再生水廠及台南安平再生水廠新建工程；跨海聯手日本大和房屋集團及大倉日航酒店管理公司，於高雄亞洲新灣區打造首宗日系飯店共構宅；股價近期走強站上突破所有均線。

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