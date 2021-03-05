後疫情時代全球股市方向

作者: David Eiswert (普徠仕全球焦點成長股票策略 基金經理)

有時我們會發現自己處於“過渡期”，處於季節交替之間、人際關係之間、新舊工作之間。 一個季節即將結束，而下一個季節尚未開始，現在的市場正是如此。

新冠疫情造成極端情況

在討論新冠疫情和市場時，首先應認識到這場危機所造成的苦難，以及所揭露的不公平現象。這場危機帶給我們的不僅是市場的不確定性，但是對應這種不確定性，正是客戶選擇信賴我們的原因。

我認為人類對新冠疫情的應對非常了不起，這使我們想起了人類作為一個生物所具備的適應性和獨創性。我們期盼，這種獨創性加上對解決不公平現象的關注，能為我們所有人帶來更好的長期結果。

儘管全球性疫情流行是非預期的，但新冠病毒危機帶來的後果依然令人出乎意料。數十億人幾乎同時停止了手邊的事務並改變了行為模式；毫無疑問的，我們已處於極端時期。

新冠疫情下的經濟，是極端正面和極端負面之間的對比。極端正面的例子有這些：寵物收養、新電腦、遊戲、家庭健身器材、直播、視訊通話、外送服務、室內裝修以及和家人相處的時光。

與之相對的，我們也看到極端負面的例子：有空蕩蕩的辦公大樓、飛機、旅館 和劇院。學校和教育被擾亂、家人分隔兩地、餐廳關門以及空蕩蕩的實體店面。在和平時期，世界可能從未見過如此同步的行為轉變。

“跨越鴻溝”—從概念走向獲利

這樣的轉變使得科技和通訊的動態時代產生交集。許多運用新科技的企業，成功跨過鴻溝，達到了關鍵的規模、運用和習慣。對創新的採用僅僅花了幾週而不是幾年。

這是一個重要的見解，因為疫情前的“常態”已經一去不復返了，取而代之的是“新常態”，其中疫情帶來的許多創新將是持久且長期的，疫苗技術的進步就是一個很好的例子。如何區別真正的成功者(會成功且蓬勃發展)，與冒名者(曇花一現者)，對於我們這樣的主動式投資人來說將是一個考驗。

科學讓我們在2021年走上改善之道

每日關注有關疫苗和病毒變種的新聞是件累人的差事，幸運的是，我們有普徠仕全球醫療研究團隊的支持，使我們能夠專注於重要的資訊。透過他們的研究成果，我們認為2021情況將會有所改善(潛在上有許多國家是如此)。我們認為最重要的是，疫苗似乎可以有效防止重症與死亡；簡而言之，我們將學習與新冠病毒共存。儘管前路仍充滿不確定性，但我們離“新常態”似乎越來越近了。

定位未來

這對股票市場意味著什麼呢？我們發現自己處於流動性、政府公債和刺激措施的極端環境中，這正在影響市場對風險性資產的偏好。在宅經濟和市場投機的推動下，許多趨勢被加速發展，用最簡單的話來說，市場行為集中在極端的短期贏家和極端的長期夢想上。

市場對聯準會(Fed)能夠長期控制通貨膨脹和利率的能力似乎很有信心。儘管現在考慮對投資組合的影響還為時過早，但我們確實擔心如此規模的刺激措施將來如何從系統中退場。

了解目前世界在復甦之路走到哪一步至關重要。這是我們現在要問的問題：「如果2021年上半，是疫情主宰的世界，與後疫情時代之間的“過渡期”呢？」如果是這種情況，那麼專注於短期贏家或極端長期夢想可能將是錯誤的選擇。形勢即將改變，因為我們的生活和行為將再次發生變化。

我們正在尋找當危機結束後能使報酬加速的投資，即使這些投資目前不是市場寵兒並面臨一些阻力。這種投資很困難，因為它需要想像力和謹慎的逆勢思維。但是經驗表明，在擁有深厚產業和企業知識的全球研究平台支持下，我們能自信地做出這些不舒服的決定。簡而言之，現在是時候想像一下，當我們走過“過渡期”並進入危機後的世界時，什麼樣的公司將變成“贏家”，從而成為最有吸引力的股票。

“過渡期”從來都是不好受的，一個季節即將結束，而下一個季節尚未開始。由於不同於疫情前的常態，疫情後世界將出現“新常態”，情況也會變得更加複雜。我們正努力為進入“過渡期”的投資組合做準備，以抓住我們看到的機會，因為世界正在向新常態轉變。儘管承擔著經過計算的風險，但能夠想像上述變化帶來的影響，並能對“冒名者”與優質企業加以區分的投資人，更有機會獲利。