台積漲多拉回 這類股可望先蹲後跳再衝一波?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美股拉回震盪整理，全球股市也開始震幅加大，台股指數最近拉回月線，進一步回測季線，表現經常讓人捏把冷汗，週三(3/3)雖然成功收復五日線，三大法人同步轉為買超205.07億元，但美中不足的是美股進入高檔震盪，台股量縮上漲，上攻力道稍顯不足。

而新台幣方面盤中依然表現強勁，但近日外資似乎開始有匯出跡象，因此仍得緊盯資金發展，預估台股指數可望在16,000上下500點大箱型區間震盪整理，選股不選市，布局上要更加謹慎，尋求低位階股票，以達到攻守兼備的完勝表現。

受到美國科技股修正及外資大賣影響，台積電(2330-TW)在技術線型上留下一個空方缺口，股價近日雖漸有走穩，但一樣面臨成交量萎縮的問題。前一陣子各國政府求援車用晶片，凸顯了台積電技術在市場上傲視群雄的重要性，美國總統拜登也有意要拉攏晶片盟友一起對抗中國大陸，但是美國人工智慧國安委員會(NSCAI)卻發出警告，認為美國在半導體方面過度依賴台灣，將嚴重暴露出美國在經濟和軍事上的弱點；而美國半導體巨擘也聯手寫信呼籲，希望美國重啟「晶片國造」計畫。

美國半導體業者的擔憂不是空穴來風，因為全球晶片市場銷售額方面，美國雖然佔了47％，但在半導體產能方面卻只佔了12％，台灣卻占了22％，在這一波全球晶片大缺荒情況下，激起美國的危機意識，接下來美國政府的政策方向勢必也將影響國內半導體族群發展和表現。台積電的技術當然不是問題，但整體上國內相關企業是否因此受限或擴大競爭危機，值得觀察。

而目前盤面上資金輪動速度越來越快，電子族群不再一枝獨秀，反觀低位階的族群更有機會躍上檯面，尤其是相對低位階、價格便宜的原物料族群和營建類股。隨著全球經濟復甦，原物料需求將越來越增加，並推升價格上漲；而在同時金融市場對通膨、升息的擔憂，也可能導致資金一部分流向波動性相對穩定的房市。但最重要的還是要跟隨大盤，積極掌握族群之間的脈動，才能跟上上漲的腳步。

萬寶投顧陳子榕指出，3/2才為大家推薦的安力-KY(5223-TW)，3/3盤中就衝上了漲停板，如果投資人有仔細看我的文章，掌握得宜，就能掌握10％利潤；而2/23推薦的美食-KY(2723-TW)，3/4創高並收最高166元，三大法人同步買進1,105張，推薦以來大漲18元，朝前波段高點持續邁進。在盤勢快速輪動中，選擇位階相對低有展望性的族群和個股，才能在攻防之間立於不敗之地。

目前盤勢變化莫測，消息面影響盤勢頗大，繼續再透過籌碼面，幫助大家小心駛得萬年船：

頎邦(6147-TW)去年第四季測試價格漲5～10％，今年首季再漲測試、薄膜覆晶(COF)、玻璃覆晶(COG)封裝價格5～10％；驅動IC、非驅動IC業務稼動率逼近滿載，上半年需求強勁；今年資本支出占比估約30～40億元；外資估今年營收成長10～15％，毛利率同步改善，給予「優於大盤」評等。

南茂(8150-TW)受惠漲價及擴產效應，驅動IC高階測試產能短缺，不排除近期再調漲報價5～10％；估今年驅動IC業務成長將優於記憶體、邏輯業務，配合漲價效應挹注，法人看好今年營收可望年增個位數百分比，並調升今、明兩年每股盈餘4～9％，維持「優於大盤」評等，目標價43元。

尖點(8021-TW)擬配發現金股利1.58元，以3/3收盤價32.3元計算，殖利率高達4.89％；去年營收29.73億元，年減1.1％，稅後淨利約2.82億元，年增48.2％，創五年新高，毛利率上升至32.63％，每股稅後盈餘1.98元；去年開始結構調整，鑽針月產能由2,100萬支增至2,300萬支；另增加鑽孔服務廠區，營運規模增加兩成，今年將配合PCB與載板客戶群，持續優化營運表現。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險