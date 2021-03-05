台股月線保衛戰 電子VS傳產選邊站

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國股市連續大跌，尤其費城半導體指數跌破月線直逼季線，那斯達克指數更是直接長黑摜破季線，以電子股為主的台股難免會被拖累，大盤失守萬六與月線兩道關卡，這波回檔與其說是美債殖利率上升所致，不如說是電子股過去1年多以來強勢漲多的拉回整理。

以美國為首的全球主要國家，長期維持低利率，以及投入龐大的紓困政策，造成利率固定的債券價格下跌，殖利率攀升不過是反映該現象，真的有人覺得1.6%的債券殖利率比股市吸引人嗎？股市波動一天的價差都不只1.6%。

兩年前，美國10年期公債殖利率超過2%，但是資金依舊流入股市，因為企業獲利增幅更大，配息率自然就提高，所以只要公司業績持續成長，債券價格下跌對股市只是短暫干擾，這波台股回檔與經濟基本面無關，中線行情依舊偏多。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，外資最近大賣是因為美股大跌，美股只要止跌台股就有支撐。而電子權值股台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)等，這一波是外資主要調節的對象，整理的時間恐怕會拉長，因為前波在高檔爆出大量，代表不少籌碼被套在高檔，解套賣壓有待時間化解。

基期墊高的個股，對於資金的吸引力下降，尤其公債殖利率攀升之後，市場資金流向低基期、低本益比的趨勢越來越明顯，代表3月選股風向已經改變。2月中下旬我在專欄中分析看好傳產原物料股，主要的原因就在這裡，從股價就可以看得出來，聰明的資金確實在2月已經轉向。

統計2月數據，富邦金(2881-TW)漲了9.5%；遠東新(1402-TW)攀升11%；台塑(1301-TW)走揚12%；中鋼(2002-TW)這種超級大牛股也有7.5%的漲幅，同期間，台積電才漲2.5%。如果金融、傳產原物料龍頭股都能夠大漲，股本小一點就更有發揮的空間。

例如華夏(1305-TW)主要產品PVC最新報價每噸達到1250美元，這是罕見的高檔價位。PVC大量應用在管道、門窗，與銅一樣是景氣領先指標，自去年第4季報價就不斷上漲。今年疫苗陸續開打，景氣只會越來越好，PVC這類與景氣連動性高的產品，需求只會更多。

另一方面，德州暴雪導致美國PVC產能停擺，PVC供給減少，報價自然欲小不易。而印度PVC大廠4月將歲修，以印度為主要市場的華夏，受惠需求增加供給減少的趨勢程度最大。華夏第一季營收可望強勁成長，估計今年EPS挑戰3元以上，本益比目前僅約10倍。

鋼鐵報價也持續走高，拜登救經濟大推基礎建設，帶動鋼鐵需求量，美國鋼價持續創下近期新高，而原料鐵礦砂緩步向上，中國鋼品庫存水位低，估計中鋼(2002-TW)即開出的4月盤價，有機會再度調升。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，漲價行情中，誰的手上有最多料源，誰就是大贏家。中鴻(2014-TW)有中鋼的料源支持，受惠漲價程度最大。中鴻主力底材熱軋，第1季每噸漲價4500美元，幅度達25%，而中鴻上季EPS超過0.5元，合理推估第1季單季獲利可望超越去年第4季，全年EPS上看1.7~2元，本益比約10倍。

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