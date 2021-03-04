快訊

4子女放棄繼承、千萬遺產全留母 專家揭後果：會惹出大麻煩

上櫃企業淳紳爆掏空4.8億 檢調搜索約談董座到案

亞昕國際、新潤興業共同加持嘉潤建設推案40億 海悅取得「嘉潤青翠」案代銷

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

北台灣建設新勢力「嘉潤建設」總經理賴嘉鴻所創辦指出，嘉潤建設雖是新品牌，不過獲得績優雙上櫃兩大品牌新潤、亞昕國際投資，加上團隊在房地產資歷逾20年，嘉潤建設今年329檔期計劃推出兩大新案，包括新北市板橋江翠北側重劃區「嘉潤青翠」、北市南港區「久云嘉潤日出」，合計約40億元。

44歲賴嘉鴻為鄉林建設董事長賴正鎰姪子，過去在鄉林任職7年多，在新莊副都心「鄉林淳青」擔任專案時，被新潤挖角成為發言人。這次賴嘉鴻離開任職10年的新潤，成立「嘉潤建設」，獲新潤、亞昕投資合佔50%股權，以及新潤興業董事長郭長庚個人投資10%股權，顯見嘉潤成立，深受前東家的金援與祝福。賴嘉鴻指出，嘉潤建設雖是新品牌，不過品牌融入五大「全能建築」理念，包含大師團隊、建築精研、客戶服務、活氧建築、永續居邸，以實用本位、舒適居家為核心理念，希望創造人性化的空間。

嘉潤建設協理梁鎮皓指出，嘉潤建設產品特色，包括規劃豪宅才有的低梯戶比，讓客、貨梯區隔不互擾，小坪數多一房多一衛，提高採光面，讓空間更有彈性；另外，針對房產界最令人頭疼的漏水糾紛，嘉潤延攬大信防水專家，將防水保固提高至十年，遠超業界標準，並請來豪宅級「中御物業團隊」，提供社區服務。

「嘉潤建設」首案「嘉潤青翠」，選擇新北房市指標-板橋江翠北側重劃區，該案位在5,800坪玫瑰公園第一排，散步即達板橋國中、435藝文特區，中正路成熟商圈，且有新月橋畔水岸生活；至於南港「久云嘉潤日出」等，規劃舒適的二到四房產品。

賴嘉鴻指出，團隊長年爬梳關於「家」的各項細節，將在家中裝置健康淨化設備，並走在科技尖端，導入黃金級綠建築、黃金級智慧建築系統，兼融生活品味，提供雲端客服平台，滿足住家規劃與售後服務，讓買房過程，交屋入住都極致安心，率先站穩北台灣，誓言締造深植人心的品牌價值。

賴嘉鴻表示，現今外界環境不斷的惡化，空氣及水的品質變差，住宅產品除了基本的舒適外，更需重視居家長期的健康品質，針對此點，嘉潤建設特別打造防疫宅，在社區、公設、電梯及居家不同空間設計採光與防疫設施；未來更預計將科技應用到住宅上，以客戶「未來的需求」來蓋現在的房子，讓客戶依照不同階段，升級擴充自己的住宅空間，使嘉潤建設的房子可以放心住一輩子。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

延伸閱讀

房市329檔 推案衝2,000億

台中建商不只推案 結合名家展演有「藝」思

房地合一稅納優先修法 賴正鎰：下半年玩不下去

防水專家看房揭漏水問題 房仲睜眼說瞎話不承認讓他傻眼

相關新聞

亞昕國際、新潤興業共同加持嘉潤建設推案40億 海悅取得「嘉潤青翠」案代銷

北台灣建設新勢力「嘉潤建設」總經理賴嘉鴻所創辦指出，嘉潤建設雖是新品牌，不過獲得績優雙上櫃兩大品牌新潤、亞昕國際投資，加上團隊在房地產資歷逾20年

低基期電子股將反彈

去年車用零組件谷底反彈，下半年開始復甦，今年上半年將迎來第一波的成長，汽車零組件中，又以汽車電子最為火熱，全球電動車、自駕車的領頭羊Tesla去年出貨量逼近50台

掌握資金流向 搶占先機？

歷經228連假，美國10年期公債殖利率終於跌破1.5%關卡，讓市場緊張氣氛稍微緩和。就聯準會的說法，目前市場通膨是景氣復甦的正常表現

中鴻受惠漲價獲利爆發

大盤短時間恐怕難以再創高，原因在佔台股權重達33%的台積電走勢轉趨熄火，晶圓代工訂單滿載不變，但i12出貨高峰已過，蘋果訂單轉鬆，營收表現恐要下半年才能再衝高

MOSFET漲價潮 輪誰漲

由於十年美債利率突然突破1.6%，市場擔心資金由股市抽出，進而引發賣壓，美股道瓊創高後跌破月線，那斯達克持續在月線下震盪。回到台股

傳產漲價缺貨股看誰？

2018年被動元件掀起一波漲價、缺貨熱潮，有參與當年盛況的投資人就清楚知道，漲價、缺貨有多麼可怕，短短4個月國巨(2327)從300元漲到1305元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。