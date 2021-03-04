【撰文／黃清照】

去年車用零組件谷底反彈，下半年開始復甦，今年上半年將迎來第一波的成長，汽車零組件中，又以汽車電子最為火熱，全球電動車、自駕車的領頭羊Tesla去年出貨量逼近50台，年曾36%，是疫情肆虐下少數能夠交出出貨量成長的車廠，更讓特斯拉穩居全球電動車出貨量第一大廠，可是，就算特斯拉今年出貨量可以倍增至百萬台，出貨量規模與全球前十大車廠相比，仍是「小巫見大巫」。然而由於市場上的車用晶片稀缺，使代工廠跟著受害，不過由此利空可以察覺，什麼樣的零組件將會脫穎而出？

在車用電子中，去年到今年漲幅最大者，非屬同致(3552)莫屬，同致先前受中國車市影響甚大，去年跌至最低點24.7元，今年最高漲到379.5元，雖然本州跌破月線320元，但股價仍在多頭走勢中，並且一路大漲了14.3倍，股價相當強悍。先前介紹的銅箔基板廠騰輝-KY(6672)，終端也是供給特斯拉，近年來專攻利基型車用、5G、軍用板，股價今年跌到62.5元後，逆勢反彈上95.5元，上漲52.8%；錩新(2415)為特斯拉車用音響廠，去年最低跌到10.1元，今年最高來到48.55元，大漲3.8倍；貿聯-KY(3665)去年股價最低跌到127.5元，今年最高漲到325元，波段大漲1.54倍；鴻海旗下的乙盛-KY(5243)，股價由22.8漲到75.5元，波段大漲2.31倍。

這些特斯拉概念股有一個共通點，就是股價上漲到一個段落，不約而同來到整理斷了，大多數都收斂到月線附近整理，我認為股價將由低基期的汽車電子股作反彈，就如為升(2231)因電裝毫米波雷達行人偵測系統產品切入北美電動校車供應鏈，校車行人偵測系統業務觸角延伸到美國15州，股價在大盤回檔時，逆勢走高，就是因為基期低、股價還在年線附近，3/2開出第一槍，股價漲停板，現在低基期的汽車電子將會比價上漲。