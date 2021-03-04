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掌握資金流向 搶占先機？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

歷經228連假，美國10年期公債殖利率終於跌破1.5%關卡，讓市場緊張氣氛稍微緩和。就聯準會的說法，目前市場通膨是景氣復甦的正常表現，而且至少需要三年以上才有辦法將通膨拉到聯準會的目標2%。確實，景氣回溫在全球慢慢看到跡象，近期美國初領失業救濟金人數大幅減少、德國三月消費者信心指數五個月來首次回升，而國內一月製造業景氣動向也連續九個月上揚，測驗點106.42點更創13年來新高。歐美和亞洲地區經濟數據本週將陸續出爐，預料都將會帶來正面消息。

本週重頭戲當然還是美國參議院即將表決的1.9兆美元新財政刺激案，目前看來微幅刪減過關的可能性比較大。上週美國四大指數紛紛回測季線，連假前外資還大賣台股944億元，創史上單日最大賣超，只要美股修正回升，台幣持續堅挺，外資自然認錯回補，因為台股的基本面實在太強了！

從國內製造業景氣指數來看，今年上半年供需熱度仍在，除了資通訊電子產品，傳產業受惠原物料、海運報復性反彈也表現良好，以台塑四寶為例，往年第一季都是淡季，今年油價上漲加上大陸防疫響應就地過年，預料三月營收可望出現大幅度成長，更有機會出現「史上最強第一季」，週五的法說市場很樂觀，近期台塑股價突破百元關卡，隨著業績走強，股價還會繼續成長。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

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