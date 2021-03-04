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中鴻受惠漲價獲利爆發

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

大盤短時間恐怕難以再創高，原因在佔台股權重達33%的台積電走勢轉趨熄火，晶圓代工訂單滿載不變，但i12出貨高峰已過，蘋果訂單轉鬆，營收表現恐要下半年才能再衝高，另外，今年以來由台積電所帶動的大盤，不到兩個月最多漲1847點，推升大盤最高到16579點再創歷史新高，漲多難免拉回整理，大家平常心看待，國際股市也大多拉回整理，道瓊、S&P500及費半指數一度跌破月線，韓股早就跌破月線，那斯達克及陸股則是回測到季線，台股能力守月線已算很強，資金輪動到非電子股，2月塑化龍頭台塑(1301)漲12％、鋼鐵龍頭中鋼(2002)漲7.8％、紡織龍頭遠東新(2002)漲11.3％、金融股龍頭富邦金漲漲9.5％、航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)分別大漲27％及25％，直到3月這些傳產龍頭股都還在5日或10日線以上，遠比大盤回到月線還強，聰明的資金往哪裡移動？股價會說話。

貨櫃輪具低本益比優勢

全球加速施打疫苗，市場資金湧向航空股，達美航空(ADL)股價從去年3月疫情爆發後，股價跌到19.4美元谷底，反彈到最近48元，大漲1.5倍，同期美國航空(AAL)也從9.1美元大漲1.3倍到21美元，台股航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)因為航空貨運需求強勁抵銷客運虧損，估去年小虧，今年可望轉盈，重點是今年能賺多少，得視疫苗施打速度，WHO估計到年底疫情都難滅，換句話說，大家要搶機票出國最快要等明年，現在航空股大漲是反映最壞狀況已過，華航及長榮航分別從5.5漲到15元及7.5漲到16元，漲幅約1.7倍及1.1倍，估計今年EPS分別約0.7元及0.3元，短線漲多不宜再追，反到貨櫃輪今年EPS飆高，貨櫃三雄估Q1單季EPS上看2～3元，目前本益比都約僅5倍，這波股價拉回季線有守，後勢看好。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

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