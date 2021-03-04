MOSFET漲價潮 輪誰漲

【撰文／黃清照】

由於十年美債利率突然突破1.6%，市場擔心資金由股市抽出，進而引發賣壓，美股道瓊創高後跌破月線，那斯達克持續在月線下震盪。回到台股，加權指數二度回測月線，指數壓力不小，市場恐慌聲四起，先前強勢的櫃買指數也回測十日線，但指數仍多頭走勢，近來外資賣超頻繁，加上空單25000口左右，倘若台幣匯率這時出現貶值，資金可能由此抽出，近一步可能引發新的賣壓。

就產業面來說，市場前景並不壞，以傳產股來說，油價止跌反彈，塑化股有力差可賺，加上今年第一季鋼市熱絡，銅價、鎳價、鋼價等均在上漲，而面臨後裔情時代，航運、航空股的運價也開始回升，整體景氣邁入復甦期，更可怕的在電子股。

由於中美貿易戰+新冠肺炎疫情的肆虐，全球供應鏈大洗盤，先由筆電需求上升，再到電動車的崛起，電子產品中的晶片稀缺，不僅產品規格提高，元件需求增加，後有消費力刺激撐腰，許多公司趁此時加大資本支出，產能在今明年會陸續開出，屆時供需將達到平衡，股價要在上漲就難了。因此，產品缺貨及漲價效應的股票，此時不買更待何時？

杰力去年營收獲利雙雙改寫新高

上期介紹MOSFET族群中的尼克森(3317)受惠漲價效應，去年11月營收2.37億元，EPS 0.41元，獲利相當耀眼，今年元月營收2.95億元，月增28.2%、年增66.4%，全年預估將賺4.2~4.7元，持續看好。