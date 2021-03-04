快訊

4子女放棄繼承、千萬遺產全留母 專家揭後果：會惹出大麻煩

上櫃企業淳紳爆掏空4.8億 檢調搜索約談董座到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MOSFET漲價潮 輪誰漲

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

由於十年美債利率突然突破1.6%，市場擔心資金由股市抽出，進而引發賣壓，美股道瓊創高後跌破月線，那斯達克持續在月線下震盪。回到台股，加權指數二度回測月線，指數壓力不小，市場恐慌聲四起，先前強勢的櫃買指數也回測十日線，但指數仍多頭走勢，近來外資賣超頻繁，加上空單25000口左右，倘若台幣匯率這時出現貶值，資金可能由此抽出，近一步可能引發新的賣壓。

就產業面來說，市場前景並不壞，以傳產股來說，油價止跌反彈，塑化股有力差可賺，加上今年第一季鋼市熱絡，銅價、鎳價、鋼價等均在上漲，而面臨後裔情時代，航運、航空股的運價也開始回升，整體景氣邁入復甦期，更可怕的在電子股。

由於中美貿易戰+新冠肺炎疫情的肆虐，全球供應鏈大洗盤，先由筆電需求上升，再到電動車的崛起，電子產品中的晶片稀缺，不僅產品規格提高，元件需求增加，後有消費力刺激撐腰，許多公司趁此時加大資本支出，產能在今明年會陸續開出，屆時供需將達到平衡，股價要在上漲就難了。因此，產品缺貨及漲價效應的股票，此時不買更待何時？

杰力去年營收獲利雙雙改寫新高

上期介紹MOSFET族群中的尼克森(3317)受惠漲價效應，去年11月營收2.37億元，EPS 0.41元，獲利相當耀眼，今年元月營收2.95億元，月增28.2%、年增66.4%，全年預估將賺4.2~4.7元，持續看好。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

延伸閱讀

台指期 短線中性看待

捷敏飆漲一倍後 MOSFET輪誰漲？

元月營收創高奔牛股

年後補漲第一棒：汽零股

相關新聞

亞昕國際、新潤興業共同加持嘉潤建設推案40億 海悅取得「嘉潤青翠」案代銷

北台灣建設新勢力「嘉潤建設」總經理賴嘉鴻所創辦指出，嘉潤建設雖是新品牌，不過獲得績優雙上櫃兩大品牌新潤、亞昕國際投資，加上團隊在房地產資歷逾20年

低基期電子股將反彈

去年車用零組件谷底反彈，下半年開始復甦，今年上半年將迎來第一波的成長，汽車零組件中，又以汽車電子最為火熱，全球電動車、自駕車的領頭羊Tesla去年出貨量逼近50台

掌握資金流向 搶占先機？

歷經228連假，美國10年期公債殖利率終於跌破1.5%關卡，讓市場緊張氣氛稍微緩和。就聯準會的說法，目前市場通膨是景氣復甦的正常表現

中鴻受惠漲價獲利爆發

大盤短時間恐怕難以再創高，原因在佔台股權重達33%的台積電走勢轉趨熄火，晶圓代工訂單滿載不變，但i12出貨高峰已過，蘋果訂單轉鬆，營收表現恐要下半年才能再衝高

MOSFET漲價潮 輪誰漲

由於十年美債利率突然突破1.6%，市場擔心資金由股市抽出，進而引發賣壓，美股道瓊創高後跌破月線，那斯達克持續在月線下震盪。回到台股

傳產漲價缺貨股看誰？

2018年被動元件掀起一波漲價、缺貨熱潮，有參與當年盛況的投資人就清楚知道，漲價、缺貨有多麼可怕，短短4個月國巨(2327)從300元漲到1305元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。