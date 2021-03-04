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傳產漲價缺貨股看誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

2018年被動元件掀起一波漲價、缺貨熱潮，有參與當年盛況的投資人就清楚知道，漲價、缺貨有多麼可怕，短短4個月國巨(2327)從300元漲到1305元，上漲4倍之多，從MLCC擴散到電阻、電感，再擴大到矽晶圓、二極體類股，當初都打著「漲價概念股」一起飆漲，從此之後，「漲價、缺貨」就成為了股價上漲的最佳燃料，也等同於是「飆股」的保證書般。

2020年開始上游電子零組件缺貨、漲價一直延續到至今，晶圓代工缺產能漲價，推升IC設計、IC封裝漲價，記憶體因為三星產能轉做CIS，再加上伺服器回溫，報價今年以來上75%，面板因為缺面板驅動IC、玻璃基板也漲價，這些「漲價、缺貨」造就了數不清的飆股。

除了電子股以外，傳統產業也有「漲價、缺貨」的概念，2020年的海運股長榮(2603)、陽明(2609)就是最好的例子，今年航空股華航(2610)宣布3/3開始調漲30～40%貨運價格，股價馬上創下2015年6月以來新高。隨著疫苗施打，確診人數快速降溫，全球經濟走向復甦的階段，將帶動新一輪的經濟復甦「漲價、缺貨」股發威。

中國減產改由進口替代

中國大陸「十四五」計畫不斷投入基建建設，包括大眾運輸、高鐵、5G基地台等各類大興土木計畫，因此對鋼材的需求連帶增加，而作為世界上最大的鋼鐵生產國，在環保意識抬頭，且消除全球供應過剩的狀況下，持續減產，改由進口。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

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