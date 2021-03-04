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蔡明彰觀點：需求爆發利差擴大 鋼鐵將複製貨櫃輪業績行情

聯合新聞網 / 萬寶週刊
（路透）
（路透）

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，拜登玩兩手策略，拜登總統正把美國的亞洲戰略核心轉向半導體、5G、AI，欲聯合台灣等亞洲國家合組科技聯盟，對抗中國，主要目的確保美國在高科技競爭力領先中國，但同時放鬆中芯國際的成熟製程禁令，14、28奈米以上成熟製程設備供應獲得許可，畢竟成熟製程對美國沒有威脅，並且可適度舒緩美國汽車晶片方，汽車晶片方正在紓解，股價會說話。

雖然電動車成投資顯學，投資人沈迷特斯拉去年狂漲7倍的氣氛中，全力搶進電動車概念股，但擁擠的交易得不到市場祝福，特斯拉今年以來已淪為負報酬8％，中國的動車車飆股比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車今年來也是負報酬，股價下跌10至30％，與去年盛況大不同，然而美國傳統汽車股卻大漲，通用汽車今年來上漲逾30％，福特汽車更狂漲近50％，說明汽車晶片方將在第二季解決。

台灣加入美國的科技聯盟，是福是禍，恐怕幾年內是兩面刃，因為5G、AI帶來台灣的經濟利益需要在長期的未來才能落實，但可能丟掉來自中國去美化的龐大轉單，若確認中芯國際解除成熟製程的限制，則中芯國際將是全球晶片方的大贏家，從此專心成熟製程的缺貨產品，8成的汽車晶片用8吋晶圓生產即可，目前最缺的驅動IC、電源管理IC大部分也用8吋晶圓生產。

一但中芯國際火力全開，就相對減少台系8吋晶圓代工聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW)的轉單利益，下半年營收成長趨緩，目前世界先進已失守季線，聯電也正往季線測試中，世界先進今年EPS估4元，本益比近30倍偏高。港股掛牌的中芯國際今年來上漲30％，對比今年來聯電漲10％、世界跌3％，顯然國際資金正在撤出聯電，而投入中芯國際。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年全球股市流行熟悉的陌生股票，投資人知道這些股票，但很多年沒操作。舉例，道瓊指數成分股，投資人最熟悉的蘋果，今年來股價負報酬，但景氣循環的石油股，埃克森美孚、雪佛龍，分別大漲逾30％及20％，基礎建設的卡特彼勒今年來上漲15％，績效都贏過蘋果、微軟。

美股正在提前反應拜登下個大動作，「兩兆美元基礎建設法案」將送進國會通過，兩兆美元基建法案就是去年拜登競選的主要政見，投入綠能的電動車、太陽能以改變氣候變遷，但多數人不知道兩兆美元還包括公路、橋樑的公共工程，投資人關注電動車、太陽能這些股票已經漲翻天，充分反映了，美國太陽能龍頭第一太陽能今年來股價已轉為下跌10％負報酬，因此小心未來拜登送出兩兆美元基建法案到國會審查，不要再買台股的太陽能族群了。

現在美股正在提前反應兩兆美元基建法案，漲在大家陌生的水泥、鋼鐵，美國鋼鐵(X)今年來股價上漲10％，紐柯鋼鐵(NUE)更大漲20％，拜登推動基礎建設，不僅美國鋼價上揚，也會帶動全球鋼鐵業走入近二十年最好光景，美國混凝土(USCR)這家美國水泥業龍頭，今年來股價更狂漲逾40％，鋼鐵需求來自公共工程、建築、汽車三大領域，解決晶片方，全球汽車銷售回升，而低利率環境，美國及全球房市看俏，剩下美國、中國帶頭後新冠疫情推動基礎建設，鋼鐵業的完美環境出現了。

這幾年全球貨櫃輪景氣低迷，有些業者退出，建造新船也減少，但突然去年疫情爆發，供給趕不上需求，貨櫃輪運價狂飆三倍，因疫情使美國港口作業不及，從中國出口到美國的貨櫃平均3.5個才回來1個，更加重貨櫃輪供給吃緊，長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)股價自去年低點來分別飆漲4及6倍，但疫苗施打美國港口作業將加快，缺櫃將在夏季舒緩，長榮、陽明的獲利高峰落在今年第一季，股價提前反應，最近做頭修正。

鋼鐵將複製貨櫃輪，其中，也是不少業者退出，中國今年調控鋼鐵產能，疫苗接種後，工人可望出來工作，各國政府大力推動基礎建設，未來鋼鐵需求爆發，但供給減少，造成全球鋼價大漲。

中國鋼鐵龍頭寶鋼今年來大漲40％，而台灣的中鋼(2002-TW)只漲1％，而整體鋼鐵類股指數也小漲1％而已，顯然台股鋼鐵股有落後補漲機會。

中鋼集團旗下中鋼構(2013-TW)去年受惠電子大廠擴廠，房市熱絡，風力發電施工，EPS 3.26元創近三十年最佳，手中訂單30萬公噸，約2年交貨量，又配息2.8元，殖利率7％，近來股價大漲。

下個輪到中鋼集團的冷熱軋大廠中鴻(2014-TW)，業績大放異采，去年第四季EPS 0.54元，全年轉盈0.37元，由於今年第一季熱軋漲幅25％，估第一季營收百億元，稅後盈餘10億元以上，以目前股本143億元計算，單季EPS 0.7元，熱軋鋼材用於建築、汽車、貨櫃，當拜登兩兆美元基建法案通過，全球熱軋鋼材漲幅將更有看頭，估中鴻今年EPS上看2.5元，本益比7倍，可望創15年來最佳獲利。

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