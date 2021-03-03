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萬六得而復失 低估值股可望擇機入市？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，歷經228連假，美國10年期公債殖利率終於跌破1.5％關卡，讓市場緊張氣氛稍微緩和。就美國聯準會的說法，目前市場通膨是景氣復甦的正常表現，而且至少需要三年以上才有辦法將通膨拉到美國聯準會的目標2％。

確實，景氣回溫在全球慢慢看到跡象，近期美國初領失業救濟金人數大幅減少、德國三月消費者信心指數五個月來首次回升，而國內一月製造業景氣動向也連續九個月上揚，測驗點106.42點更創13年來新高。歐美和亞洲地區經濟數據本週將陸續出爐，預料都將會帶來正面消息。

本週重頭戲當然還是美國參議院即將表決的1.9兆美元新財政刺激案，目前看來微幅刪減過關的可能性比較大。上週美國四大指數紛紛回測季線，連假前外資還大賣台股944億元，創史上單日最大賣超，只要美股修正回升，新台幣持續堅挺，外資自然認錯回補，因為台股的基本面實在太強了。

從國內製造業景氣指數來看，今年上半年供需熱度仍在，除了資通訊電子產品，傳產業受惠原物料、海運報復性反彈也表現良好，以台塑四寶為例，往年第一季都是淡季，今年油價上漲加上大陸防疫響應就地過年，預料三月營收可望出現大幅度成長，更有機會出現「史上最強第一季」，週五的法說市場很樂觀，近期台塑股價突破百元關卡，隨著業績走強，股價還會繼續成長。

在電子股方面，5G、車用電子仍然人氣匯聚，尤其政府已經規劃五年內要投資上百億元開發「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，另外還有700億元的天使基金和青創貸款，卯足銀彈就是要大力發展5G、AIoT和智慧機械等高端先進科技。相關產業在上下游整合及政府奧援下更可以全力衝速市場，未來發展不容小覷。

此外，鴻海(2317-TW)即將在三月底將召開首次的MIH會員大會，六月MIH電動巴士即將成形，第四季則有三款新型電動車推出。台灣產業在今年簡直就是百花齊放。

萬寶投顧陳子榕指出，有了基本面的支持，台股相對其他股票市場更具亮點，但是低估值的股票股價顯然更具有爆發力，像是2/23為大家推薦的美食-KY(2723-TW)，股價已經從148.5元漲到162元，大漲13.5元，但是從月線角度來看，股價相對仍在低檔，隨著景氣逐日回升，股價仍有很大表現空間；另外，面板雙虎友達(2409-TW)群創(3481-TW)今年以來股價雖然翻倍，但其一月營收大爆增長72％、66％，未來兩季面板報價仍看好繼續上漲，股價自然也精采可期。

旺宏(2337-TW)去年全年稅後純益53.26億元，大幅成長77％，每股純益2.9元，擬配發現金股利1.2元，現金殖利率約2.54％； DRAM、NAND、NOR價格全線走揚，且上半年漲勢超乎預期，估第二季NOR Flash報價漲10％，外資給予買進評等，目標價最樂觀至80元；今年四大產品線中，因遊戲需求強勁，ROM顯著成長，NOR Flash、NAND Flash趨勢向上，晶圓代工亦熱絡，沒有看到一片烏雲，營運暢旺；今年資本支出30.5億元；48層NAND Flash 年第一季末可量產，45奈米NOR Flash預計今年底開發完成。

群創(3481-TW)因玻璃基板和IC缺貨，二月份面板報價漲幅再擴大，32吋、43吋電視面板均價已較去年低點時翻倍，大尺寸面板較去年同期上漲70～80％，各種尺寸面板報價持續翻揚；一月自結合併營收275億元，年增65.9％，月增1.87％；去年第四季淨利突破百億，每股盈餘達1.04元；去年擴充IPS產能及自動化智能製造導入，突破產能瓶頸，加上車市回溫，車用面板產能滿載，近期相關訂單出現強勁成長。

安力-KY(5223-TW)一月營收2.63億元，月增16％，年增174.5％，伺服器散熱零件，去年全年出貨380萬元，今年一月就出貨高達900萬元，可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一，另外車用配件一月出貨也達470萬元，較去年同期成長約兩倍；去年第四季開始客戶開模數持續增加，法人預估上半年業績樂觀，今年營收可望年增12％；去年蘋果佔整體營收比重約42％，成長20％，非蘋客戶去年成長率更高達40％，今年筆電訂單持續看好，遊戲機產品則在下半年大量出貨；外資近期大買，股價突破百元大關，創新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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