權值股遭空襲 投信季底作帳股逆勢突圍?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，近期整個金融市場都在關注美國資金和利率的態度，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)這兩天不斷重申維持近於零的利率以及持續的貨幣寬鬆，而且關於「經濟有進一步的實質發展」這個目標，鮑爾也說「這恐怕得花一些時間才能達成」。顯然，美國已經有中長期持續寬鬆和低利的準備，不過，受到美國10年期公債殖利率盤中衝破1.6％衝擊，引發美股湧現賣壓，四大指數全面收黑；全球股市陷入大震盪格局，台積電(2330-TW)續回測季線，部分資金轉進基期低的族群。

台股進入選股不選市格局，須檢視企業的基本面和成長性，畢竟股市漲多，任何風吹草動都可能引發更大的震盪。在股市大漲一波之後，當前低基期的中小型股相對有漲勢，也比較安全，盤面上可以看到近期金融、傳產族群開始發動，週四(2/25)法人買超前二十名當中，就有六檔是金融股，包含開發金(2883-TW)、 國泰金(2882-TW)、 元大金(2885-TW)、 富邦金(2881-TW)等等，元宵節前低基期股趁勢崛起。

另外，從經濟數據來觀察，一月份外銷訂單金額527.2億美元，年增49.3％，連續11個月正成長，也是2010年2月以來最大漲幅，其中，電子產品和資通訊成長幅度最大，今年5G、HPC、loT需求十分暢旺，滲透率持續提升，相關電子族群，包括IC封測、DRAM、PA等，預料今年業績都可望再成長；而受到玻璃基板和IC零組件供貨吃緊影響的面板，未來報價也有機會續漲，尤其面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)今年第一季獲利都預估賺上百億元，股價未來空間值得期待。

三月底接近，投信作帳行情逐步啟動，一、二月投信均買超的個股也是可以留意的標的，包括聯電(2303-TW)、元太(8069-TW)、京元電(2449-TW)，一月以來投信都買超萬張以上，近兩日仍持續買進，只要法人沒有轉向，接下來股價都可望走一波作帳行情，建議投資人可以找適合的機會切入。

萬寶投顧陳子榕指出，當然受疫情減緩，產業回溫復甦的族群也是留意的重點，像是2/23為大家推薦的美食-KY(2723-TW)，週四盤中漲逾8％，短短兩個交易日就漲了10元；2/5為大家推薦的群創(3481-TW)，新春開盤後一路走高，股價從14.6元一路漲到18.05元，漲幅23.63％。投資人只要留意我的文章，走在產業趨勢前面，提早進場佈局，自然可以戰勝大盤，輕鬆投資。

台股指數高檔震盪，需選擇攻守兼備具籌碼優勢好股，才能在大震盪下，繼續成為贏家。

健策(3653-TW)一、二月營收受農曆年工作天數減少影響表現，三月可望回升，第一季營收同比仍可望成長10％以上；均熱片訂單穩定，將有新客戶加入，預估今年均熱片業務至少有10％以上成長；受惠電動車市場需求，電動車散熱模組／IGBT水冷式散熱模組產品今年可望大幅成長，整體散熱產品營收比將逾50％，為今年主要營運動能；投信今年一月以來持續買超近7,000張。

京元電(2449-TW)今年資本支出估計將達93.79億元，創下歷史次高；顯示卡需求強勁，封裝產能緊俏，估有近30％缺口，訂單能見度至少至第三季；今年打線封裝價格有機會續漲10％；CIS元件自去年第四季開始供不應求，今年第一季傳出缺貨漲價消息，京元電CIS測試產能全滿且訂單已排到下半年；客戶聯發科(2454-TW)佔業績比重將由去年的15％提升至50％，FPGA晶片測試，也會成為今年主要成長動能之一；投信今年一月以來持續買超逾10,000張。

中光電(5371-TW)受面板、投影機供應鏈缺料及船班影響，正考慮調整部分產品售價；正式展開OLED NB前段製程代工業務，第一季已開始小量製作，將擴增廠房設備，預計半年左右開始進入量產；今年資本支出估約12～13億元，成長約10％；越南廠一月已正式出貨，二月起逐漸拉高產能，吳江生產基地也進行TV/NB產線擴產；今年節能產品、影像產品兩大事業，整體出貨量可望較去年成長10％～20％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險