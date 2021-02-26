面板雙虎大漲之後 下一個週期循環是誰?

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國10年期公債殖利率走高，市場擔心通膨升溫導致央行提前升息，但在Fed主席重維持利率之下，資金重新回流股市，美股道瓊指數再創新高，科技股指數也止跌反彈。只要美股維持強勢，台股就沒有大跌的空間。

但是2月以來大盤大漲1300多點，創下新冠疫情爆發以來單月最大漲點，在指數漲高之後，資金明顯從台積電、聯電等權值股流出，轉向其他的股票。台股指數短線在16200~16500點箱型區間震盪，個股表現為主。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，個股主流風向球在改變，自2月以來截至今(25)日，台積電(2330-TW)漲7%、聯電(2303-TW)漲約11%，同期友達(2409-TW)與群創(3481-TW)的分別大漲34%及36%。資金由晶圓雙雄流向面板雙虎，原因之一在於基期的高低，估計台積電、聯電今年EPS分別為23元及2.5元。

晶圓雙雄這波高點是679元與59.4元，本益比已經來到29倍與23倍；而元月友達及群創拉回季線12~13元，本益比連5倍都不到，當時市場把雙虎今年獲利估計得得太低，反而誤殺了股票。元月以來，我在專欄中持續看好雙虎跌出中長線投資價值，當時如果懂得人棄我取的讀者，如今就會成為大贏家。

隨著去年第4季財報公佈，友達、群創單季EPS分別為0.87元及1.04元，而元月面板價格再漲，2月漲幅進一步擴大，首季EPS將比去年第4季更好，而第一季淡季不淡，理論上第2、3季逐漸進入旺季之後，單季EPS都有機會維持1元以上，而全年EPS可望挑戰3~4元。與雙雄現在的位置相比，雙虎的向上的空間更加迷人。

另一個進入超級週期循環的族群是DRAM。DRAM主流規格農曆年後持續上漲，以DDR4-8GB來看，約已上漲12%。若從去年12月美光跳電以來，DRAM現貨價更是大漲了五成。DRAM供不應求在於5G、新世代伺服器及車用記憶體搭載量大幅增加，但去年疫情導致

DRAM廠資本支出持平，估計供不應求的漲價效應在今年將逐季浮現。

國內DRAM龍頭南亞科(2408-TW)受惠程度高，估計今明年EPS可望大幅跳升，分別為4~5元與8~10元。去年大盤指數大漲2700點，南亞科卻僅漲4%，幾乎等於沒漲，所以今年補漲空間大。隨著美光、海力士等國際大廠股價相繼創下20年新高，南亞科評價目前仍偏低。

主攻快閃記憶體的旺宏(2337-TW)今天拉出一根紅K棒，吃掉過去3根的整理K線，技術訊號再度轉強。旺宏今年EPS上看10元，目前本益比在記憶體製造廠中最低，後市值得追蹤。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，大牛股都能漲，股性更加活潑的中小型股群聯(8299-TW)及晶豪科(3006-TW)，在整體IC設計族群中評價相對落後，補漲起來威力十足。群聯受會控制IC漲價，股價再創波段新高至476元，已經接近500元大關，這對於晶豪科將產生比價效應。

晶豪科主攻利基型記憶體，目前缺貨嚴重價格狂漲，元月營收創下行高，估計單月獲利將大幅成長；第2季新增產能，營收及獲利可望再擴大，估計估計今年EPS上看8元；而去年第三季底存貨約65億，平均價格若漲5成，潛在獲利就超過30億，約可貢獻1股本，今年內外皆美，短線漲多拉回整理，但是行情還沒結束，籌碼換手之後，有機會續攻。

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