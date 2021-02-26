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外資瘋狂拋售台股、指數重挫 央行官員這麼說

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大型權值股休息 投信積極作帳這類股?

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，市場擔心疫情降溫導致升息，加上美國十年期公債殖利率持續上揚，讓美國股市在過完年後開始出現激烈震盪，而先前已經大漲的科技類股就成為恐慌心理下的主要犧牲者。

週二(2/23)那斯達克指數早盤跌幅一度達3.9％，遠遠大於道瓊早盤時1.15％的下跌幅度，雖然尾盤時都受到拉抬，但那斯達克在技術線型上來看明顯弱勢，因此大型科技龍頭股預料股價近期仍會受到壓抑。

關於利率上升，美國聯準會(Fed)不斷出來信心喊話，幾乎是掛保證維持接近零的基準利率，至於進一步衍生的通膨問題似乎也不影響華爾街的信心，包括美國銀行、高盛、瑞銀、德意志在內的四大金融機構都認為，不論就美國當前進出口經濟產能、核心個人消費支出指標甚或歷史軌跡來看，通膨都還不至於造成影響，畢竟當前全世界最重要的任務，就是讓經濟和就業恢復正常。

週三(2/24)台股尾盤受到壓抑，指數收在最低16,212點，但新台幣走勢卻逆勢上漲，外匯市場早盤再度創下23年半來的新高，至27.862元，升值多達4.4角，近期單日匯入的資金也多達7～8億美元，顯示國內資金動能持續充沛，但在選股上必須做些調整，因為年後的經濟型態已經大幅轉變。

疫情後嚴重欠缺的貨運櫃和工人，貨運價格從去年3月以來，持續飆出驚人漲勢，以40呎貨櫃來講，亞洲到歐洲和美國的運費分別漲了6倍、4倍，加上最近德州暴風雪油價上升，使得運費持續滾動，上個月長榮(2603-TW)、萬海(2615-TW)已經宣布斥資12.7億元、39.58億元搶購貨櫃；航運費率推升加上經濟活動復甦，原物料價格，包括民生用品、鋼鐵銅鎳和塑化也跟著上漲，相關族群近期可以留意。

萬寶投顧陳子榕指出，當前的布局策略上，不妨將重心調整至低基期的中小型股，配合大盤輪動操作。2/23週二剛為大家推薦的晶宏(3141-TW)，週三大盤走弱時依然衝到漲停板，週四續漲，漲幅高達一成以上；2/22週一為大家推薦的義隆(2548-TW)同樣在週三衝上漲停板，大漲17元，漲幅也逾一成。

只要大家多留意我的文章，謹慎選股，順勢操作，投資自然更加輕鬆容易。

南亞科(2408-TW)DRAM市況好轉，現貨價及合約價同步上漲，估第二季後將供不應求，多頭行情可望延續到明年上半年；今年資本支出150億元，較去年成長73％，當中約70％將用於10奈米生產設備；第一代10奈米技術研發順利，新生產線明年完工就可投產，預期明年開始貢獻營收，第二代10奈米也已排定並投入研發，今年底前將進入試產。

精英(2331-TW)比特幣挖礦熱潮激化主機板更強需求，帶動營收增長；近年積極轉型投入智能交通、智慧能源、5G車聯網等領域，與電動大客車示範計畫業者成運汽車結盟合作，共同發展智慧綠能電動巴士；積極與國際一線車廠合作系統製造、車戴整合；近期股價脫離均線糾結，突破30元大關，創近六年來新高。

至上(8112-TW)1月合併營收162.88億元，月增15.01％，年增95.46％，創歷史次高；受惠華為禁令手機市場重新洗牌，大客戶搶下單，拉抬記憶體業務動能；新代理產品線包括：手機主晶片、WiFi、影像感測晶片、功率放大器、面板暨整合觸控IC、TFT、AM OLED等多項零組件代理權均已到位，今年營運動能大增，可望第一季開始挹注營收。至上同樣也代理聯發科(2454-TW)的手機AP、面板驅動IC等，今年營運動能更強。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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