微星1月營收年增61% 打入電動巴士鏈

【撰文／陳澤樂】

微星(2377)上周與國內最大巴士製造商成運汽車合作，將微星的車載系統，導入成運電動巴士，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格的廠家及車輛，為微星在電競、板卡等事業單位之外，增添電動車新事業的成長力道。加上近期筆電、顯卡需求暢旺帶動下，微星2/23衝上波段新高161.50元，股價更是改寫歷史新天價。

微星元月營收逾170.2億元，月增36.7%、年增69.1%，創新高，主要受惠板卡價量齊揚，以及電競產品持續熱賣，又搭上電動商用車的熱潮，預期將為微星增添新的成長力道。

微星車用電子自有品牌「FUNTORO」，鎖定商用車載領域產品的研發、設計、製造與生產，其商用車載影音及資通訊解決方案，已是包含賓士、恩曼(MAN)、SCANIA及IRIZAR等主要商用汽車製造商的一階(Tier 1)供應商，目前在全球超過43個以上國家地區，皆有安裝FUNTORO系統的車輛運行。

交通部以「低碳永續綠運輸」為發展願景，目標2030年市區公車全面電動化，龐大商機可期。

目前國內電動巴士交車市佔第一大的凱勝綠能(2246)全國北中南累積158輛營運行中，行駛總公里數超過2,800萬公里，預計第一季台南府城客運將再交車15台營收大進補，目前擁有99%的妥善率，交車3年多來無待修車輛，客運業者使用後滿意度評價極高，2/23股價收今年波段新高24.9元 ！