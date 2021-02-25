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車用鏡頭商機大 誰看漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

即使近期經過大跌修正，特斯拉(TESLA)仍然話題不斷，像是馬克斯(Elon Musk)買入大筆比特幣，遽聞比特幣的漲幅竟然比特斯拉賣車的營收還要高，除此之外，特斯拉為了搶佔市占率，又將該公司旗下車款做了大降價，而且降價次數一周達兩次！我認為特斯拉的此舉相當容易理解，就是為了搶在其他車廠推出新款電動車之前，搶先進攻電動車的市占率，以維持勒斯拉電動車市佔率第一名的不敗之姿。

特斯拉概念股，舊不如新

而在台灣，正有需多特斯拉零組件供應商，除了廣為人知的和大(1536)、貿聯-KY(3665)之外，還有舊不如新、正不如奇的同致(3552)、宏致(3605)、精星(8183)、精成科(6191)、聚和(6509)、鴻碩(3092)等公司。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1426期】

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