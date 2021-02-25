疫情受害股 可望撥雲見日？

【撰文／陳子榕】

干擾全球生活長達一年多的疫情，最近終於隨著疫苗問世普及，開始有降溫的趨勢。上個星期全球新增感染新冠肺炎人數約36.2萬人，不但比前一週減少12%，和一月份每日新增近75萬人的高峰相比，更大幅減少了50%。這幾乎是過去四個月以來的最低水平，也是自去年三月以來下降幅度最大，時間持續最長的一次，顯示疫苗的效果逐日奏效，疫情開始得到控制，市場已經樂觀預估，今年十月底左右全球可望逐步解封。

這樣的消息對於受疫情重創的產業無異是一劑強心劑，特別是觀光旅遊相關的企業。過去一年多來，觀光旅遊業幾乎奄奄一息，許多知名五星飯店受累業績慘澹，不得不關門；而專營國外旅遊的旅行社股價更是直接腰斬，雖然後來許多旅行社試著轉型國內旅遊，業績仍是苦撐，像是雄獅(2731)去年營收年減78.3%，鳳凰(5706)去年營收年減83.59%；不過，隨著全球逐步解封，觀光業將可望有一波報復性反彈，週一(2/22)雄獅、鳳凰股價都已突破所有均線，帶量奔漲停。

週一資金輪動，中小型股具落後補漲效應，包括DRAM、太陽能、塑化、生技…等。尤其，根據主計總處預測，台灣今年GDP規模有機會首次突破20兆元，預估達20.7兆元，主要就是受惠台灣的出口！台灣今年出口成長預估上修至9.58%，大幅優於原先預測的4.59%，增長幅度創下近四年來新高，顯示今年企業業績依舊強強滾，除了科技業需求暢旺，隨疫情降溫，預料科技、傳產都將百家齊鳴。