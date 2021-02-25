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鴻海集團轉投資日商夏普 擬出清SDP全部持股

Q2記憶體漲更猛

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

牛年一開局台股牛氣沖天，一根560點的帶量跳空紅棒，大盤站上萬六大關，整理幾天連跳空缺口上緣都沒碰到，技術尚屬強勢格局，但短線外資偏空，晶圓雙雄漲多遭到調節，大盤不容易持續大漲，估指數將箱型區間震盪，台積電、聯電等權值股熄火不是壞事，資金才有機會輪動到其他族群，像元月下旬出刊1421期分析看好晶圓雙雄外包廠商光罩(2338)漲勢落後，以2/23收盤價計算，2月以來果真強力補漲35%，同期台積電、聯電分別只漲8%、11%，即將進入3月，Q1季報業績股將會領先表態，漲價族群將成市場主流。

華新科2月狂飆

去年底以來，我持續在專欄中分析看好雙D、被動元件及貨櫃輪等漲價族群，原因除了產品持續供不應求，股價雖有上漲，但市場低估今年獲利，本益比仍相對偏低，例如，元月我看好拉回季線整理的面板群創(3481)跌出中長線投資價值，估計面板第一、二季都供不應求，單季獲利不輸去年第四季，換句話說上半年EPS就有挑戰2元的實力，第三季旺季不排除業績更好，全年EPS上看逾3元，即便股價在2月已經彈升上來突破前高15.95元，但本益比約僅5倍，行情還沒完。農曆年後出刊的1425期我以「華新科補漲行情展開」為標題，分析當時股價剛拉出帶量長紅突破盤局的華新科(2492)，將受惠電阻及MLCC漲價，且去年以來漲幅遠落後國巨，估計國巨與華新科 2021 年 EPS 分別為 38~42 元、18~20 元，本益比 15 倍與 12 倍，遠低於台積電的 30 倍…，補漲行情即將展開」，2月以來華新科果真大漲3成，遠勝漲10%的國巨，也打敗台積電，聯電同期績效，剛開始要進入漲價循環的DRAM也值得留意。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1426期】

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