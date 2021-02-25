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捷敏飆漲一倍後 MOSFET輪誰漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台積電600台股萬六，台積電股價進入整理階段，台股也在萬六遲遲無法上攻，不過值得注意的是，從台積電流出的資金，轉道個電子股中，開紅盤後的台股百花齊放，電子族群通通缺貨、通通漲價，加上後疫情時代來臨，油價大漲，年初又為傳產股旺季，原物料上漲再加上電子股上半年缺料漲價，業績肯定淡季不淡的情形下，台股上半年打出漂亮好球。

自前年中美貿易戰、去年肺炎疫情的關係，半導體及電子元件供需平衡不停被打亂，今年電子產品全面喊漲！晶圓代工產能吃緊，其中又以6吋及8吋晶圓廠因多年沒有擴廠，現在漲價效應延伸到MOSFET族群，其實MOSFET漲價已經不是第一次了，2018年跟著被動元件一齊漲價潮，正如國巨、華新科與日本被動元件大廠間的關係，在MOSFET上，國際IDM大廠英飛凌、TI等放眼未來電動車市場，使MOSFET需求用量大增，傳統消費性電子產品當中使用的中低壓MOSFET訂單下放台廠，如今同樣狀況又再度發生。

分離式元件大廠達爾(Diodes)已經確定在2021年起調漲部分產品產品價格，中國MOSFET供應大廠杭州士蘭微電子也宣布將調漲20％，台廠勢必跟進。剛掛牌上櫃的MOSFET股全宇昕(6651)跟進漲價，年初便宣布將由第二季開始調漲價格5~15%，全宇昕掛牌後由69.8連續漲到139.5元，連漲十天，漲價後的校力相當驚人。

尼克森元月營收亮眼

除了新加入的全宇昕，台廠MOSFET有大中(6435)、杰力(5299)、富鼎(8261)及尼克森(3317)四檔最廣為人知，其中我最看好的是尼克森。尼克森主要從事類比控制IC、高效率店員轉換系統、高壓功率元件及特殊半導體製程的IC設計公司，產品主要應用在電腦主機板、VGA卡、電源供應器、視訊轉換器(STB)及液晶顯示器等。上游磊晶材料由嘉晶供應，下游供應給主機板廠技嘉、映泰、華碩、微星、精英、鴻海，筆電廠商仁寶、和碩、華碩、廣達、緯創等。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1426期】

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