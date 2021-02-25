被動元件再現18年漲價潮

【撰文／莊正賢】

2018年台灣被動元件產業受惠於日本大廠Murata、TDK等公司將其被動元件產品轉至汽車市場，進而使得台灣被動元件廠商得以受惠於轉單效應以及供需失衡的漲價效應來帶動營收成長，而2018年即成為台灣被動元件廠商非常豐收的一年，尤其是MLCC相關業者更是呈現欣欣向榮的繁榮景象，但過度的漲價再加上景氣突然急轉直下，導致庫存暴增，再加上因為當年市況太熱，多數廠商都增加供給端的產能，2019年被動元件廠相當慘烈，營收、獲利出現大衰退，但經過了2019、2020兩年的庫存調整，去年因為疫情帶動遠端商機，再加上5G、AI、車用等新應用出現，今年因疫苗施打後，生活逐步恢復正常，下半年5G智慧手機將會出現換機潮，2021年的被動元件產業欣欣向榮，將掀起一波漲價潮。

5G手機成長年 MLCC全面漲價

全球被動元件龍頭日商村田開出積層陶瓷電容(MLCC)漲價第一槍，因車用、5G手機等應用需求強勁，村田不僅漲價，部分型號產品平均交期已超過112天，最長要到180天，凸顯市況火熱，漲價勢在必行。，另一日系大廠太陽誘電也因供不應求，幾乎全面停接消費性電子應用新訂單。村田、太陽誘電均為車用MLCC大廠，同時也是蘋果供應鏈，車市自去年下半年開始步入復甦，更是呈現強勁的拉貨動能，大舉推升市場對車用MLCC需求。由於車用市場單價更高，享有高毛利，太陽誘電全力搶市供貨車用客戶，甚至幾乎全面停止接消費型的訂單，台廠國巨(2327)、華新科(2492)受惠最大。村田去年Q4就上修本季度財測，並且指出手機、車用零件需求復甦迅速，社長中島規巨更坦言，村田的工廠不會放假，會加班趕出貨以因應大量訂單，用於智慧手機的先進電容器最吃緊的情況。