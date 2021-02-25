蔡明彰觀點：牛年成長股大換血 不再是晶圓雙雄 而是它們

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，資本市場永遠提前反映，目前美國、英國施打疫苗的人口比例10％及20％，估計夏天前可望群體免疫。雖疫情尚未獲得控制，可是全球股市、債市、商品市場已提前反映了，預期通膨上升，原油與銅為首的大宗物資大漲，債市下跌，而收益率上行。

股市去年主流的科技股下修調整，抗通膨概念股卻大行其道，不少人的質疑，目前通膨是「只聞樓梯響、不見人下來」，美國10年期公債收益率才逼近1.4％，與疫情前的2％還有一大段的距離，為何股市如此緊張呢？

問題出在去年疫情而受惠的宅經濟、遠距商機晶片供不應求，使全球科技股飆漲，投資人目前手中持股集中在科技股，如今提前反映疫情解封，未來全球民眾消費不再集中在科技的產品。

脫下口罩就增加化妝品、服飾的需求，走到戶外就增加旅遊、餐飲消費，今年可以看到更多的產業景氣谷底回升，可是股價相對估值比科技股更便宜，將來投資報酬率更高，於是全球股市正進行主流股的替換，投資人減碼漲幅已大的科技股，轉進低估值的抗通膨概念股。

週三台股、亞股全盤皆墨，主要背景在此，目前美國10年期公債收益率1.3％至1.4％，使台股高估值電子股失去魅力，主因股價去年漲幅太大，今年配息計算出來的殖利率，無法打敗美國公債收益率，這個利空尤其發生在高價電子，IC設計為大本營，未來小心反轉做頭落入熊市。

台積電(2330-TW)以未來一年配息10～12元計算，先前高點679元，換算殖利率僅1.5％，快被美國10年期公債收益率追上。目前電子股價位高於700元有15檔，唯有股王大立光(3008-TW)低估值，今年EPS估180元，本益比低於20倍，配息91.5元，殖利率2.6％，多年來首次殖利率超越權王台積電，注意大立光公佈股息後，本月股價上漲20％，但台積電只漲6％，不少高價電子配發優於歷來的股息，但股價漲幅太大後，殖利率卻下降，說明最大的利空是股價漲多。

精測(6510-TW)去年EPS 28元創新高，配發史上最高股息12元，但股價逾900元的殖利率只有1.3％，低於美國10年期公債殖利率，本月股價僅小漲3％，落後大盤的績效。

高價電子股的麻煩還在後頭，預計美國公債收益率還會往上，今年來漲幅逾四成的高價電子，金麗科(3228-TW)、世芯-KY(3661-TW)、力旺(3529-TW)、愛普(6531-TW)、立積(4968-TW)、晶心科(6533-TW)、創意(3443-TW)等未來陸續發佈今年股息，若計算出來的殖利率追不上美公債收益率，就是股價下修的信號。

今年施打疫苗，疫情解封，通膨預期，消費改變，台股成長股大換血，營收的年增率可視為先行指標。晶圓雙雄台積電、聯電(2303-TW)撐起去年台股半壁江山，2020年營收年增率分別25％及19％，但今年元月營收仍成長，但年增率開始走緩，分別22％及10％，成長股的評價準則是不進則退，晶圓雙雄在去年營收基期大幅墊高之下，今年雖成長，但年增率走緩。可是大家抱一大缸股票卻想賣，籌碼面陷入泥沼。

萬寶投顧蔡明彰強調，反之，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)，本月漲幅24％及27％，不僅超前晶圓雙雄，更擊敗大盤。因為友達、群創2020年營收年增率分別1％及7％，但進入了2021年元月，年增率暴漲至72％及66％，表示面板持續漲價，使今年面板雙虎成長加大。

記住，凡是成長股本益比就可提高，今年台灣可能面臨缺水，晶圓雙雄的產能滿載，但缺水恐減單，營收成長更放緩，但面板先前驅動IC、玻璃基板缺貨，使第一季面板報價看漲，若缺水將使第二季產品報價續漲，友達、群創延續單季大賺百億元的可能性升高，市場保守估面板雙虎今年EPS 1.8元，若第二季又賺百億元，則2021年EPS將大舉上修，挑戰3元，本益比才5～6倍。

本月中鋼(2002-TW)、台塑(1301-TW)漲幅9％及15％，也擊敗大盤，表示鋼鐵、塑化將受惠通膨，並成今年台股成長股的黑馬。

原油期貨去年疫情最嚴重時，低於每桶20美元，今年疫情解封，全球民眾出外開車、搭飛機，原油需求三級跳，近來國際油價不在意沙烏地阿拉伯放話4月增產仍上漲，暗示更大的需求在後面。中國石化原料報價在農曆年後全面調整，美國德州冰風暴只是其中因素，中下游補庫存才是剛性需求，台廠報價緊盯大陸市場，台塑2020年營收年衰退11％，2021年元月成長39％，華夏(1305-TW)2020年營收年衰退9％，2021年元月營收躍升54％。

中國官方罕見調控鋼鐵產能，訂下今年大陸鋼鐵產能不可超越去年。由於中國鋼鐵產量居全球一半以上，等於減少全球鋼鐵供給，但疫情解封將增加鋼鐵需求。供需之下，今年鋼價看漲。

目前報價漲幅最大，業者利潤最大是冷熱軋鋼板及鋼筋，冷熱軋龍頭的中鋼2020年營收衰退14％，2021年元月營收年成長28％。同樣盤價上漲，大陸鋼鐵龍頭寶鋼今年來股價已大漲30％，中鋼才漲2％，顯然未來有補漲力道。鋼筋受惠台積電南科擴廠，南部鋼鐵大廠威致(2028-TW)2020年營收衰退10％，2021年元月營收跳上62％，去年EPS估1.6元，今年上看2.5元，大幅成長5成，但本益比才10倍。

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